Irak Meclisi, başta ABD’liler olmak üzere tüm yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesi yönünde bir karar aldı.

ABD, bu karara uyar mı bilinmez ama 17 yıl önce kurtarıcı olarak gittiği ülkeden kovulma noktasına gelmesi bile onlar açısından herhalde çok utanç verici bir şey.

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2003 yılının Mart’ına dönelim…

ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak lideri Saddam Hüseyin’in kimyasal silahlar üretip dünya barışına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sözde “Özgürlük Operasyonu” başlatmıştı.

Operasyonun, daha doğrusu işgalin amacı Irak’a istikrar ve demokrasi getirmekti.

Ne var ki getirilen sadece kan ve gözyaşı oldu.

İşgalin ardından Irak’ta mezhepsel savaş ve terör eylemleri başladı, yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Ekonomi ağır darbe yedi, halk yoksullaştı.

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Yaşananların en vahim yanı ise şuydu:

İşgalden yıllar sonra uluslararası kuruluşların yaptığı çalışmalar, Saddam Hüseyin’in kimyasal silah filan üretmediğini, ABD, İngiltere ve onları destekleyen kimi Batı ülkelerinin uydurma bir gerekçeyle Irak’a girip ortalığı kan gölüne çevirdiğini ortaya koydu.

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ABD’nin Irak’ta en az 5 bin askerinin olduğu tahmin ediliyor.

Tüm Ortadoğu’da ABD askeri sayısı ise yaklaşık 70 bin.

Bölgede ABD’nin yancısı diye nitelendirebileceğimiz ülkelerden İngiltere’nin 400, Fransa’nın ise 300 askeri var.

Bu ülkeler bir yandan petrol kuyularını kontrol etmeye çalışırken, diğer yandan çıkan çatışmalar sayesinde savaş sektörlerine milyarlarca dolar kazandırıyorlar.

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Bakalım, bu bozuk dünya düzeni daha ne kadar sürecek?