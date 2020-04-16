İngiltere’de Daily Mail gazetesinde yayınlanan şu haber bizim gazetelerde de yer aldı:

“İngiltere’de iyileşme olasılığı yüksek hastalara yoğun bakım yatağı sağlayabilmek için yaşlılar yoğun bakım tedavisine alınmayabilecek.

Ulusal Sağlık Merkezi’nin kararına göre, hastalara çeşitli özelliklerine göre puan verilecek.

Hasta şayet 10 üzerinden 8 puana ulaşırsa yoğun bakıma alınmayacak ya da yoğun bakımda ise buradaki tedavisi sonlandırılacak.

Puanlama, hastaların yaşı, kronik rahatsızlığa sahip olup olmadıkları ve kendi işini görüp görememe ölçütleri dikkate alınarak yapılacak.

Örneğin, 70 yaşında ve kronik hastalığı olan bir hasta şayet kendi işini görmekte de zorlanıyorsa 8 puan barajına ulaşacak ve kendisine yoğun bakım hizmeti sunulmayacak.”

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Korkunç değil mi?

Bir nevi yaşlı olanı ölüme terk etme olayı!

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Söz konusu kararın uygulaması acaba şöyle mi gerçekleşecek:

Yaşlı korona virüs hastasının yoğun bakım tedavisi gördüğü üniteye giren iki doktor, hasta takip dosyasını inceledikten sonra aralarında konuşmaya başlarlar.

-Yaş nedeniyle 4 puan vermeyi öneriyorum…

-Uygundur, ben de aynı şeyi söyleyecektim…

-Yüksek tansiyon hastalığı var… Buradan da 3 puan alabilir…

-Kendi işini yapmakta zorlandığı da yazıyor dosyada…

-Evet… En az 1 puan da bunun için vermemiz gerekiyor…

-Aynen katılıyorum… Bu durumda 8 puana geldi…

-Hemşireye söyleyelim o halde, gereğini yapsın…

O sırada solunum cihazına bağlı hasta, iki doktorun kendisine uygulanacak tedaviyi müzakere ettiklerini sanarak onlara gülümsemeye çalışır, elini zar zor birkaç santimetre kaldırarak selam verir.

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Kurtarma yazılısı olanağı bile olmayan insafsız bir imtihan…

Vay be!

Isaac Newton, Winston Churchill, William Shakespeare’in İngiltere’sine bakın siz…