Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu (2) / YENİDEN

Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI-Okan ÇALIŞKAN/ADANA,(DHA)-NİJERYA açıklarında 21 gün önce korsanların saldırısına uğrayan ‘Mozart’ isimli gemiden korsanlarca kaçırılan 15 gemiciden biri olan Halil Gülçür, kurtarıldıktan sonra memleketi Mersin’e gitmek için öğle saatlerinde uçakla Adana Havalimanı’na geldi. Eşi Zeynep, oğlu Berke (18) ve küçük kızı Beste’nin (10) karşıladığı Halil Gülçür, ailesini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kızı Beste babasına sarılıp ağlayarak, “Babamı çok özledim. İyi ki geldi. Onu çok özlüyordum’’ dedi. Zeynep Gülçür ise “Eşimin doğum günümde kurtulduğunun haberini aldım. Sevgililer Günü’nde de yanımda . çok mutluyum. Bana çifte hediye verdi” dedi.

Nijerya açıklarında 23 Ocak’ta korsanların saldırısına uğrayan ‘Mozart’ isimli gemiden Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimleriyle kurtarılan 15 gemiciden Halil Gülçür, öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul’dan Adana’ya geldi. Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesi, Gülçür’ü Adana Havalimanı’nda karşıladı. Gülçür’ün eşi Zeynep Gülçür, eşine sarılarak gözyaşı döktü. Küçük kızları Beste ve oğulları Berke’ye sarılarak ağlayan Halil Gülçür’ün gözyaşlarını eşi Zeynep elleriyle sildi.

‘BANA ÇİFTE HEDİYE VERDİ’

Zeynep Gülçür eşinin kurtarılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Doğum günümde eşimin kurtulduğunun haberini aldım. Sevgililer Günü’nde de yanımda oldu. Çok mutluyum. Bana çifte hediye verdi” dedi.

Bir an olsun babasının yanından ayrılmayan minik Beste ise ‘’Babamı çok özledim. İyiki geldi. Onu çok özlüyordum’’ diye konuştu.

Havalimanı çıkışında sevenleriyle kucaklaşan Gülçür daha sonra Türk bayrağı asılı aracıyla memleketi Mersin’in Tarsus ilçesindeki evine geldi. Evinin önünde komşuları ve yakınları tarafından alkışlarla karşılanan Gülçür, sevenlerine sarılarak hasret giderdi.

Gülçür, kurtarılmasında katkısı olan herkese teşekkür ederek, evine döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

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