Kurt, vaşak ve domuz sürüsü fotokapanla görüntülendi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR’da fotokapanla kurt, vaşak, tavşan ve domuz sürüsü görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6’ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü’nce hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında kurulan fotokapanlar sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde ediliyor. Fotokapanlarla bu sefer kurt, vaşak, yaban domuzu, tavşan ve kuşlar görüntülendi. Yerleştirilen fotokapan cihazları desteğiyle bölgede bulunan yaban hayvanlarının envanteri izlenebildiği gibi sahada kaçak avcıların da tespiti yapılabiliyor.
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