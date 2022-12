- Reklam -

Kurşun kalemle herkesin bir hikayesi vardır diye düşünüyorum. İlkokula başladığımız ilk günlerde kurşun kaleme elimizin ilk değdiği günden itibaren,öğretmenlerimizin sayesinde hayatımızda bir başka anlama kazanmıştır.



Kurşun kalem ile tertemiz beyaz sayfalarda çizgiler, şekiller oluşur, bu şekiller ve çizgiler aylar sonra sizi anlatmaya başlar. Yazı yazmayı öğrenmek hayatı öğrenmek için ilk adımlarımız olur.

Bir çoğumuz sınıflarda, dersi kaynatmak için sınıfın giriş kapısında bulunan çöp tenekesinin başında kalem açma bahanesiyle keyifli dakikalar yaşamışızdır.

Kurşun kalemin hayatımızın bir döneminde ne kadar yer kapladığını,bu alıntı yazıda , büyükbaba ve torunu arasında geçen konuşmayı okuyunca sizin için de bir geriye dönüş ve nostalji olarak hafızanız, yenilenecektir.

………

Çocuk, büyükbabasının mektup yazışını izlerken. Birden sordu: “Büyük baba,bizim başımızdan geçen bir olayı mı yazıyorsun? Benimle ilgili bir hikâye olma ihtimali var mı?”

Büyükbaba yazmayı keser, gülümser ve torununa şöyle der: “Doğru, senin hakkında yazıyorum. Ama kullandığım kurşun kalem yazdığım kelimelerden daha önemli. Umarım büyüdüğünde bu kalemi sen de seversin.”

Çocuk kaleme merakla bakar ama özel bir şey görmez. “İyi ama bu kalem benim hayatımda gördüğüm diğer kalemlerden hiç de farklı değil ki!”

“Bu tamamen nesnelere nasıl baktığınla ilgili. Bu kalemin beş önemli özelliği var ve sen de bu özellikleri kendinde benimseyebilirsen hep dünyayla barışık bir insan olursun.

“Bak güzel torunum”,

“Birinci özellik: Harika şeyler yapabilirsin ama attığın adımları yönlendiren bir el olduğunu asla unutma.

İkinci özellik: Zaman zaman her ne yazıyorsam durmam ve kalemimin ucunu açmam gerekir. Bu kaleme biraz acı çektirse de sonuçta daha sivri olmasını sağlar. Bu yüzden bazı acılara göğüs germeyi öğrenmelisin. Bu acılar seni daha iyi bir insan yapar.

Üçüncü özellik: Kurşun kalem, yanlış bir şey yazdığında bunu bir silgiyle silmene her zaman olanak tanır. Yaptığınız bir şeyi sonradan düzeltmenin kötü bir şey olmadığını anlamalısın. Aksine bu bizi adalet yolunda tutmaya yarayan en önemli şeylerden birisidir.

Dördüncü özellik: Kurşun kalemin en önemli kısmı, kalemin yapıldığı ahşabı ya da dışarı yansıyan şekli değil, içerisinde yer alan kurşunudur. O yüzden her zaman kendi içine bakmalı, en çok onu korumalısın.

Beşinci ve son özelliği ise: Her zaman bir iz bırakmasıdır. Aynı şekilde sen de hayatta yaptığın her şeyin bir iz bırakacağını bilmeli ve her hareketinin farkında olmalısın.”(*Alıntıdır).