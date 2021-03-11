KURSİYERLİKTEN PATRONLUĞA

Altındağ Belediyesi tarafından verilen kurslara katılan kadınlar, kendi işletmelerini açarak patron olmaya devam ediyor. Altındağlı 2 kadın daha, kendi iş yerlerini açarak kursiyerlikten patronluğa terfi etti. İş yerinin açılışını Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı gerçekleştirdi.

Altındağ’ın girişimci kadınları durmak bilmiyor. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde çeşitli alanlarda kurslara katılan, kursta edindiği bilgi ve becerilerle kendi işlerinin patronu olan Altındağlı kadınlar giderek çoğalıyor. Terzi, güzellik merkezi, butik, ev yemekleri satışı, takı satışı gibi işler yaparak kursiyerlikten patronluğa terfi eden Altındağlı kadınlara, yenileri eklendi. Moonlight Bayan Kuaförü’nü açarak kendi işlerinin patronu olan Meltem Toy ve Aslı Vuruş, Altındağ’ın cesur ve girişimci kadınlarının arasında yerini aldı. Altındağlı kadınların coşkusuna Başkan Asım Balcı da ortak oldu. Açılış kurdelasını kesen Başkan Balcı “Altındağlı kadınların, kurslar sayesinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Daima kadınlarımızın yanındayız. Açtığımız iş yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bol kazançlar temenni ediyorum” dedi.

“BELEDİYEMİZİN DESTEĞİNİ HEP HİSSETTİM”

Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde tamamladıkları kuaförlük ve cilt bakımı kursunun ardından, kendi iş yerini açan Meltem Toy, kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kendi işinin sahibi olarak iş hayatına adım attığı için gururlu olduğunu söyleyen Toy “Yola çıktığım ilk andan itibaren Altındağ Belediyesi’nin desteklerini hissettim. Altındağ Belediyesi’ne ve Başkanımız Sayın Asım Balcı’ya teşekkür ediyorum. Altındağ’da kadınlara her zaman destek oluyor, güç veriyor. Bize de destek oldu. Açılışımızı gerçekleştirerek bize güç verdi. Daha önce bunu başarabileceğime inanmazdım. Kültür merkezindeki arkadaşlarımın, hocalarımın ve Başkanımızın desteği ile bu işe kalkıştım. Şimdi kendi işimin sahibiyim ve para kazanıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

“HAYALLERİMİZE KAVUŞTUK”

Aslı Vuruş ise “Yola birlikte çıktık. Eğitimi tamamladıktan sonra, el becerimizi daha da geliştirdik. Güzel işler çıkardığımızı fark ettik. Sonunda hayallerimize kavuştuk, kendi iş yerimizi açtık. Şimdi kendi işimizin patronuyuz. Burada kuaför, cilt bakımı ve güzellik alanlarında hizmet veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

HEP DESTEK, TAM DESTEK

Altındağlı kadınların cesaretleri ve özgüvenleri sayesinde daha da büyük işler başaracaklarına inancının tam olduğunu ifade eden Başkan Balcı “Altındağ Belediyesi olarak temel amacımız, hayatın zorluklarını herkes için ortadan kaldırıp, Altındağ’da yaşamayı mutluluk vesilesi yapmak… İlçemizde değişik bölgelerde hizmet veren 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, kadınların yeni bilgi ve becerilerle donanması için çalışıyor. Bu merkezlerde yürütülen faaliyetler, verilen kurslar ve eğitimler sayesinde kadınlar, sosyal hayatın içinde artık çok daha fazla yer alıyor. Kadınlar burada edindikleri bilgi ve beceriler ile çok daha mutlu oluyor, kendi işlerinin patronu oluyor, evlerinin bütçesine katkıda bulunuyorlar. Tüm kadınların emeği bizim için çok değerli… Altındağ Belediyesi olarak daima destekçiyiz, daima yanlarındayız…” dedi.