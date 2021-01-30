Kursiyerdiler, hem ortak hem de patron oldular

Mamak Belediyesi’nin Aile Merkezlerinde “Meslek Edindirme” kurslarına katılan 2 kadın, kendi işinin patronu oldu. Mamak Belediyesi’nin, Mamaklıların mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturduğu Aile Merkezleri bünyesinde hizmet veren Meslek Edindirme Kursları’na katılan kursiyerler, sabırlı çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı.



Tıpkı İlknur Akdoğan ve Burcu Yaman gibi..Yolları Mamak Belediyesi’nin Başak mahallesinde hizmet veren Başak Aile Merkezi’nde kesişen iki kursiyer, birlikte işyeri açtı. Kursiyerken, hem ortak hem de patron oldular.

Hayalini gerçekleştirdi, kendi işini kurdu

Mamak’ın 18 ayrı mahallesinde hizmet veren merkezler sayesinde kadınlar üretime dahil oluyor. Gösterdikleri çaba ve azimle büyük başarılara imza atmaya başlayan Mamaklı kadınlardan her geçen gün yeni bir başarı öyküsü çıkıyor. Mamak Belediyesi Başak Aile Merkezi’nde cilt bakımı kursuna giden 3 çocuk annesi İlknur Akdoğan, kursu tamamladıktan sonra aldığı sertifikalarla hayallerini gerçekleştirdi. Bostancık Mahallesi’nde Güzellik Salonu açan kadın, yıllarca eleman olarak çeşitli işlerde çalıştım. Hep hayalim kadınları güzelleştirmek üzerine kuruluydu. Başak Aile Merkezi’ne gelerek 1 yıl cilt bakımı eğitimi aldım. Aile ortamında, güler yüzlü hizmetleriyle tüm kadınların gitmelerini tavsiye ederim. Başarmak inanmakla başlar. İnandım ve başardım” dedi.



Cildindeki sorunlar, cilt bakımı uzmanı yaptı

Başak Aile Merkezi’nde cilt bakımı eğitimi alan bir diğer kursiyer Burcu Yaman da, küçük yaştan itibaren cildindeki sorunlardan dolayı çok cilt bakım merkezine gitmiş ancak sürekli ve periyodik olarak merkezlere gitmesi gerektiğinden imkanlarını daha fazla zorlayamayınca Başak Aile Merkezi’nde cilt bakımı eğitimi almaya karar vermiş. Cildindeki sorunlardan dolayı sürekli güzellik salonlarına gitmesinin imkanlarını zorladığının altını çizen Yaman, “ Başak Aile Merkezi’nde cilt bakımı kursunun açıldığını duyunca çok mutlu oldum. Hem kendi cildimi tanımak, hem kendime hem de diğer kadınlara faydam olmalı diyerek, kursu tamamladım. Bana çok büyük katkısı oldu kursların. Arkadaşlarım oldu, kaynaşmayı öğrendim, birlikte eğlendim. Belediye Başkanımıza bizlere bu imkanlarını sunduğu için çok teşekkür ederim. Umarım pandemi bir an önce biter yine farklı kurslardan faydalanarak, arkadaşlarımızla doyasıya vakit geçiririz” dedi.