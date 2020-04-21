Hayatta en sevmediğim şey içinde bulunduğun durumu her şartta kendi lehine çevirmek yani kurnazlık yapmaktır.

Şu sıralarda yayıncı kuruluş, yanı BeIN Sports tam da bu taktiği uyguluyor. Corona Virüs sürecini bir şekilde fırsat bilerek, kulüplere yaptığı ödemeleri durdurdu ve bu durumu Türkiye Futbol Federasyonu’na da bildirdi.

Tamam mutlak surette onlar da gelir kaybına uğradı. Ancak bu durum, ödemeleri tamamen durdurmayı gerektirmez diye düşünüyorum. Sen sektörün tüm paydaşlarıyla görüşür ve ortaya doğru bir yol belirlersin. Buna hiç kimsenin de bir itirazı olmaz. Lakin sen olayı tek taraflı olarak kendine yontar ve tek taraflı bir çıkar hesabı güdersen, bunun adı fırsatçılıktan öteye geçmez.

Tabi ki BeIn Sports’un bu tutumuna, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği tepkisini koydu. Durum kamuoyuna bir duyuruyla aktarıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Futbol ailesi olarak kenetlenmemiz gereken bu dönemde sponsor ve tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimiz, gelecek adına büyük önem taşımaktadır. Kulüplerimizin spor ekonomisinin omurgası olduğu düşünülürse her açıdan tüm muhataplar ve paydaşların mevcut krizin etkileri ortadan kalkıncaya, dek azami ölçüde destek vermesi beklenmelidir. Yayıncı kuruluş da yine bu organizasyon içerisinde en önemli paydaşlarımızdan biridir. Geçtiğimiz yaz ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları dikkate alarak yayıncı kuruluşun talebi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin sonunda vardığımız sonuç, kulüpler olarak 1 sezonluk gelirimizden önemli bir indirim yaparak o günkü zor koşulları birlikte atlatmak olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada ise, mart ayının ilk üç haftasında maçların oynanmış olmasına rağmen yayıncı kuruluş, ödemeleri durdurduğunu Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmiştir, bu durum kulüplerimizi iş ortaklığımızda sorun olabilecek bir endişeye sevk etmiş ve büyük hayal kırıklığıyla karşılanmıştır.” denildi.

Bu açıklamanın hemen sonrasında yayıncı kuruluş bir silkelendi ve tabiri caizse ‘kendine geldi’ ve onlar da bir açıklama yaparak durumu yumuşatmak zorunda kaldı. BeIN Sports resmi internet sitesinde, “Türk futboluna olan bağlılığımız devam edecek ve 2019/20 sezonunun nasıl tamamlanacağı netleşir netleşmez, yeni ödeme takvimi de belli olacaktır. Kulüpler Birliği’nin taraftar ve Türk futbol ekosisteminin tüm paydaşlarına yönelik dayanışma çağrısını mutlulula karşılıyoruz. Dünya genelinde bazı yayıncılar naklen yayın lisans anlaşmalarını feshetmeye karar verirken biz böyle bir adım atmadık sadece ödemeleri geçici bir süre için dondurduk.” diyerek bir anlamda günah çıkarmış oldu.

İnşallah önümüzdeki süreçte bu Corona Virüs illetinden kurtulup futbol dolu günlere döneceğiz diyor, bu zorlu süreçte herkesin taşın altına elini sokması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum.

Kalın sağlıcakla…