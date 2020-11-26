Kurların ateşi düşmüyor

Bakan değişimi, partili Merkez Bankası Başkanı ataması ve politika faizinin arttırılmasının ardından kurlarda ani ve beklenmedik bir düşüş gözlemlenmişti. Dolar ve euro nerede ise 1 lira civarında değer kaybetmiş, 8 lira 54 kuruşu gören dolar kuru 7 lira 50 kuruş seviyelerine, 10 lira 20 kuruş seviyesini gören euro 8 lira 87 kuruş seviyesine kadar düşmüştü.

Elbette bu yılın başında euro kurunun 6 lira 11 kuruş, dolar kurunun ise 5 lira 38 kuruş olduğunu ve kurların bu seviyeden yükseldiğini de unutmamak lazım.

İktidar cenahından gelen demokrasi ve hukuk reformu söylemleri de piyasa beklentilerini olumlu etkilemiş olmalı ki bu düşüşü desteklemişti.

İşin açığı damat beyin bakanlıktan azledilmesi, sarayın dediğini yapmak için göreve atanan bir Merkez Bankası başkanının yerine sarayın dediğini yapacağı açık olan partili bir Merkez Bankası başkanının atanmasının kurları neden olumlu yönde etkileyebileceği pek de anlaşılmamıştır.

Üstelik saray tarafından “faiz sebep, enflasyon ise sonuçtur” söyleminin tekrarlanması ortada dururken Merkez Bankası politikalarında köklü bir değişiklik beklemenin neresi mantıklı anlatabilen varsa beri gelsin lütfen…

Belki; ama yeni başkanın katıldığı Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faizler arttırılmadı mı diye soracaksınız, hemen yanıtlayayım arttırılmadı sadece politika faizi olan haftalık repo faizi, geç likidite penceresi gibi dolambaçlı yollardan zaten uygulanmakta olan faiz seviyesine çıkarıldı ve bundan sonra fonlamada sadeleştirilmeye gidileceği politika faizi olarak kabul edilen haftalık repo kaleminden piyasanın fonlanacağı söylendi.

Demokratikleşme ve hukuk reformu söylemleri ise önce bir organize suç örgütü ele başısının ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu aleni bir şekilde tehdit etmesi hemen sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bu zata ve söyleme sahip çıkması ile ağır bir darbe aldı.

Arkasından AKP kurucularından ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın demokrasi ve hukuk ilkelerinden bahisle iş insanı Osman Kavala ve siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın uzun süreli tutukluluk hallerine karşı ses yükseltmesi, eleştiri getirmesi akabinde Erdoğan tarafından terslenerek net bir şekilde fitnecilik ile suçlanması bu reform söyleminin tabutuna son çiviyi de çakmış oldu. Sonuçta, MHP ve AKP’den gelen sert tepkiler nedeniyle Arınç YİK üyeliğinden sitemkar söylemler ile istifa etmek zorunda kaldı. Bu siyasi kadronun bir hukuk ve demokrasi reformu yapmasının mümkün olmadığı bir kere daha ispatlanmış oldu.

Neticede piyasa baktı işler “eski tas, eski hamam” yürüyor iyimserliği bırakıverdi. Kimse elindeki dövizi altını bozdurmadı, hatta fırsat bu fırsattır bir daha bu fiyatı nerede bulacağız diyerek; borç harç bulup döviz ve altın toplayıverdi. Kurlar tekrar yükseliş yönünde hareket etmeye başladı.

Bakınız efendiler Merkez Bankası rezervlerinin ekside olduğunu tabiri caizse sağır sultan duydu, bankanın rezervlerini sıfırlamak için öyle bir iki milyar dolar da değil yaklaşık kırk elli milyar dolar kaynak bulmak lazım, bu az buz bir meblağ değil, öyle ha deyince her yerden, bulunamaz.

Damat beyin har vurup harman savurduğu rezervlerin faturası şimdi yeni yeni ortaya geliyor, eğer çok sağlam bir döviz kaynağı bulunamazsa kurları buralarda tutmak dahi mümkün olmayacaktır.

O sağlam döviz kaynağı borç olacaksa da çok uzun vadeli ve çok düşük faizli olmak zorundadır, böyle bir kaynağı ise ancak IMF gibi kurumlardan bulabilirsiniz.

Bu meblağda bir kaynağın ihracat ve doğrudan yatırımlardan gelme olasılığı da yoktur, çünkü pandemi sebebi ile dış talep son derecede düşük seyretmektedir Çin gibi sermayesi sağlam ülkeler dampingler yaparak fiyat kırarak piyasadaki paylarını korumaya çalışmaktadırlar, bizim ihracatçıların buna ayak uydurması pek mümkün değildir. Turizm gelirleri zaten yerlerde sürünüyor, 2021 yazına kadar toparlanması da beklenmiyor, beklersek göle su gelene kadar kurbağanın gözü patlar, önümüzde ödenmesi gereken milyarlarca dolarlık fatura ve borç taksitleri var.

Ne yazık ki Türkiye son yüzyılın en büyük ekonomik krizine, son derecede hazırlıksız ve son derecede başarısız bir yönetim ile yakalanmıştır.

Bu yönetime yönelik korkunç bir güven bunalımı bulunmaktadır. Siz bakmayın anketlerdeki oy oranlarına, önemli olan ekonominin güçlü aktörlerinin güven duymasıdır, piyasa yapıcısı bunlardır, ekonomik olayların akışını bu kesim belirler. Bu kesim profesyoneldir, kendi hak ve menfaatini korumayı çok iyi bilir, algı operasyonlarına kolayca kapılıp malını mülkünü, yatırımını ve servetini riske atmaz.

Bu kesimin güvenini kazanamayan bir yönetim ise ekonomiyi toparlayamaz ve kur hareketlerini kontrol edemez, demedi demeyin…