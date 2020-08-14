Yahu tanrı aşkına birisi bu damat Berat Albayrak beye 18 yıldır CHP’nin değil kayınpederinin iktidarda olduğunu, son 18 yılda iktidar olan AKP’nin ekonomi politikalarını belirlediğini, “düşük kur, yüksek faiz” politikaları ile ithalata bağımlılığı patlattığını bir anlatıversin, yoksa geçmişin bu ekonomi politikalarını eleştireceğim derken kayınpederi ile fena papaz olacak demedi demeyin.

İşin açığı ekonominin dümeninde olan Albayrak konuştukça ekonomi yönetimindeki yetersizliği daha da çok ortaya çıkmaktadır, geçen akşam CNN Türk kanalında gazeteci Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlarken “Türkiye, tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomisini dönüştürecek bir yapıya kavuştu” diyerek, “Şikayet edenlere bakıyorsunuz. Niye Mercedes, BMW pahalandı, Mercedes’e BMW’ye biniyorum. Yurtdışına gidiyordum, eskiden çok ucuza seyahatler yapıyordum, pahalandı. Vatandaşın böyle bir derdi yok. Senin böyle bir derdin var. Demek ki sen dert ediyorsun” diye konuştu.

Albayrak, “Biz tam tersine diyoruz ki, turizm gelmesi için, ihracatçı için benim para birimim daha cazip, daha rekabetçi olsun” dedi. “O dönemler bitti. Bir lira bir dolarcılar vardı. Matematiğe aykırı” diyen Albayrak, “Bir lira bir dolar olur mu bunun enflasyon farkı var” diye konuştu.

Burada Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un, 18 Mayıs 2010’daki “1 dolar 1 TL olur mu?” Başlıklı yazısında “Bu yükseliş geçicidir. Merak etmeyin 1 dolar 1 TL olacak. Ben olsam şimdi elimdeki tüm dolarları satıp TL’ye dönerim” öngörüsüne de sağlam bir göndermede bulundu.

Bu noktada Albayrak’a AKP iktidarının enflasyonu kontrol altına alıp, gelişmiş sağlıklı ekonomiler seviyesine indiremediğini itiraf ettiği içinde teşekkür etmeliyiz aslında.

Damat bey, dolar yükselince endişelenmeli miyiz? sorusuna ise “Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir işiniz var mı?” sorusu ile yanıt verdi. Bu lakırdı kahvede ekonomi yorumu yapan kasaba politikacısına bile yakışmazken, ekonominin dümeninde oturan biri tarafından telefuz edilmesi trajikomik bir durumdur. Biri damada sorunun maaşları dolarla almadığımız ama benzinden doğalgaza, ilaçtan otomobile, telefondan bilgisayara kadar satın aldığımız her şeyin dolar ile fiyatlandığını söylemeli artık. Dolar borcunuz var mı? Sorusuna gelince; Albayrak’a bu ülkede hemen herkesin borç alıp verirken dolar yada altın ile alıp verdiğini, dahası sonuçta vergilerimiz ile ödenecek devletin borçlarının da dolar ile olduğunu, geçilmeyen köprülere, gidilmeyen havaalanlarına, yatılmayan hasta yataklarına dolar ile garanti ödemelerin vergilerimiz ile yapıldığını hatırlatmak isterim.

Aynı programdaki konuşmasında “Kur bugün çıkar yarın iner” diyen Berat Albayrak, “Önemli olan kurun rekabetçi olup olmamasıdır” dedi. Adam gibi yönetilen sağlıklı ve güçlü ekonomilerde kur elbette iner çıkar lakin “insani” sınırlarda, “öngörülebilir” ölçülerde iner çıkar. Kötü ve beceriksizce yönetilen ekonomilerde ise kurlar hep çıkar, hem de çıkarken çok radikal hareket ve dalgalanmalar ile çıkar bir zıplar bir düşer dolayısı ile yatırımcılar ve üreticiler tutarlı bir öngörüde bulunamaz, ne yapacağını bilemez bu yüzden de yatırım ve üretim kararlarını alırken çok ihtiyatlı olur, çok mecbur değilse de yatırım yapmaz.

Albayrak, “Türkiye, yabancı yatırım çekecek, ekonomisini büyütecek, içerideki yatırımları canlandıracak, reel ekonomisini destekleyecek. Burada faiz kritik bir unsur. Dışarıdan çok, içeriyle ilgili önemli bir unsur. Yeni bir ekonomi modeli. Biz artık sıcak para değil, gelip üretim yapacak reel yatırımcıyı öncelikliyoruz. Türkiye, bu tarz yatırımcıları çekeceği bir döneme gidiyor” dedi.

Bunca yıldır kayınpederinin beceremediklerini, bundan sonra kendisinin becerebileceğini bu kadar yüksek bir özgüven ile iddia etmesi gerçekten de son derecede tuhaf.

Türkiye’ye artık borç olarak sıcak para bile gelmezken reel yatırımcıyı çekebileceğini iddia etmek eğer sadece iç kamuoyuna yönelik siyasi bir propaganda söylemi değilse ekonomi biliminden bihaber olmak demektir.

Neden mi böyle diyorum, anlatayım:

Reel yatırımcı bir ülkeye neden gelir? Elbette para kazanmak, kar elde etmek, rakipleri ile yarışta avantaj kazanıp daha büyük bir pazar elde etmek için gelir. Yatırımcı herhangi bir ülkeye yatırım yapmadan, sermaye bağlamadan önce “GÜVEN”, “ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK” ve “İSTİKRAR” gibi siyasi ve hukuki koşulları sorgular. Türkiye’de 16 Nisan referandumu ile tesis edilen otoriter tek adam rejimi ne güven, ne istikrar ve nede öngörülebilirlik açısından kabul edilebilir koşullar oluşturmuştur.

Aklı başı yerinde hiç bir yatırımcı yatırımını, sermayesini ve hatta canını tek bir adamın iki dudağı arasından çıkacak söze emanet etmez. Diğer koşullar bir yana böyle bir rejime sahip bir ülkeye ne yerli ve nede yabancı yatırımcı riske girip tek bir çivi dahi çakmak istemez.

Damat bey eğer gerçekten de yatırımcıyı çekmek, yatırımları teşvik etmek istiyorsa önce işe bu tek adam rejimini acilen değiştirmekle, denge ve denetleme mekanizmalarını kurmak, güçler ayrılığını tesis etmekle başlamalıdır, yoksa gerisi beyhude laf olmaktan öteye gidemez, dediklerine belki kendisi inanır, lakin yerli yada yabancı yatırımcılar hiçbir şekilde itibar etmez.