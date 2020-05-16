ABD Başkanı Donald Trump, son konuşmasında salgının küreselleşmeçağının sona erdiğini gösterdiğini söyledi.

Trump ayrıca, trilyonlarca dolar borç yükü altına giren Washington yönetiminin ABD dışında üretilen ürünlere vergi getirilebileceğini de belirtti.

ABD Başkanı Donald Trumpdaha önce de, 2018 yılında BM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmada “ABD, Amerikalılar tarafından yönetilir. Biz küreselleşme doktrinini reddediyoruz. Tüm dünyadaki ülkeler kendi ülkelerini korumalıdır” açıklamasında bulunmuş ve “Tüm dünyadan yabancı mallar ABD’ye serbest bir şekilde geliyordu. Fakat diğer ülkeler bu hakkı bize tanımadılar. Artık hiçbir ülke ABD’den tek taraflı yararlanamayacak. Bazı ülkeler bize karşı haksız avantaj elde ettiler. Bu bağlamda yüzlerce milyar dolar ticaret açığı yaşadık. Kötü ticaret anlaşmalarından çıktık. Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde 13 trilyonluk ticaret açığına maruz kaldık. Artık mağdur durumuna düşmeye izin vermeyeceğiz. Artık zenginliğimizin yağmalanmasına izin vermeyeceğiz.” demişti.

Kapitalizmin ve küreselleşmenin merkezi olduğu düşünülen Amerika’dan başkan seviyesinde gelen bu açıklamalar oldukça tuhaf ve mantıksız.

Bütün dünyaya kağıt verip karşılığında her türlü mal ve hizmeti alan Amerika’dan küreselleşmeye böyle bir itiraz gelmesini anlamak son derecede zor doğrusu.

1944’de imzalanan Bretton Woods anlaşmasını 1971 yılında tek taraflı olarak tanımayacağını söyleyen, 35 dolar getirene 1 ONS altın verme taahhüdünden tek taraflı olarak cayıp, diğer ülkeleri ellerinde kağıttan dolarlar ile başbaşa bırakan Amerika’nın Amerika’ya haksızlık yapıldı diye ağlayıp, sızlanması olsa olsa timsah gözyaşlarıdır!

Amerika’nın bir ticaret açığı sorunu olduğu doğrudur, lakin bu açığın nedeni başka ülkeler değil Amerika’nın kendi uyguladığı yanlış ekonomik politikalardır. Yüksek vergiler ve sair kamusal ödemeler, sosyal güvenlik maliyetleri Amerika’da üretim yapmayı zorlaştırıyor. Bu yüzden bir çok Amerikan firması başta Çin olmak üzere Asya ve Amerika’daki diğer ülkelerde üretim yapıp Amerika’ya ihraç etmektedir.

Aslında sorun şirketler küreselleşirken, devletlerin küreselleşememesinden kaynaklanmaktadır. Her bir şirket doğal olarak üretim maliyetlerini ve ödemek zorunda olduğu vergi ve sair kamusal giderleri en iyi şekilde optimize etme çabasında olduğu için Amerika’da üretim yapmaktan kaçınmaktadırlar. Bu Amerika’nın kendi iç sorunudur.

Küreselleşme ise toplumsal evrim süreçlerinin doğal bir sonucudur. Bugün bütün dünyada sermaye, mallar ve hatta insanlar özgürce dolaşabilmekte, dileyen dilediği yerde üretim yapıp, dilediği yere satabilmektedir. Bu sürecin Amerika’nın iradesi ile tersinmesi ise mümkün değildir. Eğer Amerika kendi kabuğuna çekilmeye karar verir ve piyasalarını dünyanın geri kalanından yalıtırsa emin olmalıdır ki bu işten en fazla zararı Amerikan ekonomisi görür.

Bugünkü dünyada artık üretim bilgisi ve teknoloji küreselleşmiştir, hiç kimse Amerikan mallarına mecbur değildir. Amerika kendi pazarını yabancı mallara kapatırsa diğer ülkelerde kendi pazarlarını Amerikan mallarına kapatır. Amerika eğer ithal mallara aşırı gümrük vergisi yüklerse, diğer ülkelerde karşılık verir ve Amerikan mallarına ilave gümrük vergileri yükler. Sonuçta kaybeden Amerikan firmaları olur, bu riski görüp, pazar kaybedeceğini hesap eden Amerikan firmaları başka bayraklar ve başka topraklarda faaliyete geçer.

Bugün Amerika’da faaliyet gösterip, Amerika’da istihdam yaratan ve Amerika’ya vergi ödeyen bu firmalar Amerika’yı terk edip, kendilerine daha fazla avantaj sağlayan topraklara yerleşirse Amerikan ekonomisninin göreceği zarar ne boyutta olur?

Trump ve benzeri politikacılar takkelerini önlerine koyup, oturup biz nerede hata yapıyoruz diye düşünmelidir. Bugün içinde bulundukları borç batağının sebebi tamamı ile Amerika’nın kendi hatalı ekonomi politikaları sonucunda ortaya çıkmıştır.

Trump’ın dile getirmiş olduğu salgının küreselleşme çağının sonunu getirdiği iddiasının da içi boştur. Tam tersine bu salgın bize sorunların da küreselleştiğini ve küresel sorunların ise ancak güçlü küresel işbirlikleri ile çözülebileceğini göstermiştir.