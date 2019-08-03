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Ekonomi Haberleri

Küresel veri panoraması

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Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

– İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 43.1 puandan, 45.1 puana yükseldi.

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Euro Bölgesi

– Üretici fiyat endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 0.7 yükseldi.

– Perakende satışlar Haziran ayında aylık yüzde 1.1 ve yıllık yüzde 2.6 yükseldi.

ABD

– Tarımdışı istihdam değişimi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 193 bin kişiden, 164 bin kişiye geriledi.

– İşsizlik oranı Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 3.7 düzeyinde sabit kaldı.

– Ortalama saatlik kazançlar Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 0.3’lik artış sonrasında, yüzde 0.3 arttı.

– İşgücüne katılım oranı Temmuz ayında, Haziran ayındaki yüzde 62.9’dan, yüzde 63’e yükseldi.

– Ticaret dengesi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 55.3 milyar dolar açıktan, 55.2 milyar dolar açığa geriledi.

– Fabrika siparişleri Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 1.3’lük düşüş sonrasında yüzde 0.6 yükseldi.

– Michigan Üniversitesi endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 98.2 puandan, 98.4 puana yükseldi.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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