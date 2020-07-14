Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Yıllık İstatistik Bülteni’ndeki verilere göre, küresel petrol ihracatı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.8 yükseldi.

Buna karşılık, aynı dönemde OPEC üyesi ülkelerin toplam ihracatı, günde ortalama 1.80 milyon varile karşılık gelen yüzde 7.4 düştü.

Bu dönemde, OPEC’in en büyük pazarını yüzde 70 pay ya da günde ortalama 15.73 milyon varil ile Asya-Pasifik bölgesi oluşturdu. Buna karşın, bu bölgeye yönelik ihracat da, 2018 yılındaki günde ortalama 15.8 milyon varile göre bir miktar düştü.

OPEC’in Avrupa’ya ihracatı da aynı dönemde günde ortalama 556,000 varil düşse de, 4.01 milyon varilin üzerinde kaldı.

OPEC’in Kuzey Amerika’ya hampetrol ihracatı ise yüzde 53.6 düşüşle günde ortalama 1.41 milyon varile geriledi.