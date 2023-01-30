‘Küresel ısınmaya karşı önlem almak için artık çok geç!’

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Ankara Küresel ısınma geleceği tehdit etmeye devam ederken, insanların önemli bir kısmı bu konuda karamsar ve alınacak önlemler için çok geç olduğunu düşünüyor. Barem’in WIN Grubu ile 36 ülkede yapılan araştırmaya göre kadınlar, bu konuda erkeklere oranla daha endişeli. Dünyanın yarıdan fazlası da hükümetlerin aldığı önlemleri yetersiz buluyor.

Dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri küresel ısınma ve iklim değişikliği. BAREM’in global ortağı WIN Grubu ile birlikte 36 ülkeden 29.739 kişi ile yaptığı araştırma, 2022’de iklim değişikliği algısı ve dünya çapında sürdürülebilir kalkınmanın önemi ile ilgili görüşleri analiz ediyor. Küresel ısınma, insanlık için ciddi bir tehdit olarak görülüyor ve topluma göre hükümetler gerekli önlemleri almıyor.

Ekonomik endişeler, küresel ısınmanın önüne geçti

Gelecekle ilgili insanların endişe duyduğu birçok konu var. Araştırmaya göre, dünya çapındaki vatandaşların temel endişelerinden biri kişisel veya ev ekonomisi (%30). Ardından ülkelerinin ekonomik durumu geliyor (%23). Bölgesel genel bakışta ise Orta Doğu, ülkelerinin ekonomik durumu hakkında daha fazla kişinin endişe duyduğu bölge. Avrupa bu göstergede en düşük yüzdeyi (%19) kaydederken, kişisel finans, insanların en çok endişelendiği konu (%31).

Her ülkede insanların büyük çoğunluğu küresel ısınmanın insanlık için ciddi bir tehdit olduğu konusunda hem fikir olsa da, önceki yıllara göre pay biraz azaldı. (2021 (%86) ve 2020 (%85)). 2022’de vatandaşların %83’ü küresel ısınmanın insanlık için ciddi bir tehdit olduğuna ya tamamen ya da kısmen katıldı. Kadınlar, erkeklere göre küresel ısınmanın insanlık için daha ciddi bir tehdit olduğuna inanıyor (%86’ya karşı %81). Küresel ısınmayı insanlık için ciddi bir tehdit olarak görmeyen ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri (%24) ve Polonya (%21) başı çekiyor.

Küresel ısınmayı durdurmak için artık çok geç

Bireylerin küresel ısınmayı durdurmak için hala bir şeyler yapılıp yapılamayacağı konusundaki algısı ya çok iyimser ya da çok kötümser. Araştırmaya katılanların %45’i için iklim değişikliği konusunda herhangi bir şey yapabilmek için artık çok geç olduğuna inanıyor. Bu, önceki yıllara göre biraz artan bir pay. 2020’de bu oran %40 iken, 2021 yılında %43. Bu da nüfusun bu konuda daha karamsar hale geldiği anlamına geliyor.

Afrika ve Amerika, insanların iklim değişikliğini azaltmak için hala bir şeyler yapılabileceğine daha fazla inanan ülkeler. Sırasıyla %60 ve %54 çok geç olmadığına inanıyor. Oysa Orta Doğu bölgesindeki vatandaşlar en kötümser (sadece %41’i çok geç olmadığına inanıyor). Kenyalılar en iyimser olarak öne çıkıyor. Araştırmaya katılanların %87’si iklim değişikliğini azaltmak için çok geç olmadığını düşünürken, Filipinliler (%23), Hintliler (%28), İtalyanlar (%40) ve Türkiye (%41) en az iyimser olan ülkeler.

Yarıdan fazlası hükümetlerin önlemlerini yetersiz buluyor

Araştırmaya katılanların %55’i hükümetlerin çevreyi korumak için gerekli önlemleri almadığını düşünüyor. 2021’de bu oran %51 idi. Asya-Pasifik bölgesinden yanıt verenlerin %62’sinin dünyanın geri kalanının aksine hükümetlerinin çevreyi korumak için gerekli önlemleri aldığını düşünmesi dikkat çekici. Kenya, Paraguay ve Hırvatistan, hükümetlerinin çevre konusunda pek bir şey yapmadığını düşünen ülkeler olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin gelecekle ilgili en büyük endişesi başta ülke ekonomisi, savaş ve politik durum

Türkiye’de gelecekle ilgili endişelerin yarıya yakınını (%44) ülke ekonomisi oluştururken, %18’i savaş ve %9’u politik durumlar. Küresel ısınmanın insanlık için ciddi bir tehdit olduğu değerlendirmesi 2021 yılına göre -9 değer düşüşüyle 84’e geriledi. Türkiye, küresel ısınmayı durdurmak için artık geç kalındığı konusunda %57’yle İtalya’yla birlikte en kötümser 3. ülke. Türkiye’de hükümetlerin çevreyi korumak için gerekli önlemleri aldığı görüşü 2021 yılına göre +4 değerinde artışla %38’e çıksa da, çoğunluk (%60) gerekli önemlerin alınmadığı yönünde.