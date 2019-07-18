Küresel borç sorunu

Ekonomi ve finans çevrelerinde küresel ölçekte çok ciddi bir borç sorunu olduğu uzun zamandır bilinmekte ve dillendirilmektedir.





Uluslararası Finans Enstitüsü IIF dünya borç verilerini her üç ayda bir yayınlamaktadır. Yayınlanan en son verilere göre bu yılın ilk çeyreğinde küresel borç tutarı 3 trilyon Dolar artarak 246 trilyon Dolar’a yükselmiştir. Toplam borcun ülkelerin toplamda ki yaklaşık 76 Trilyon Dolar’lık GSYİH’sının (Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının) % 320’sine ulaşması çok dikkat çekicidir. Borçların hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerde kayda değer oranlarda arttığı görülmektedir.

Yaşanan parasal genişlemenin gelişmekte olan ülkelerde borç miktarındaki artışı tetiklediği ve dikkat çekici ölçekte etkilediği görülmektedir.

Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan 30 büyük ekonominin toplam borcunun bu yılın 1. Çeyreğinde 69.1 trilyon Dolar’a ulaşarak rekor kırdığı raporda belirtilmektedir. Bahse konu rapora göre gelişmekte olan 30 en büyük ekonominin toplam borcu bunların Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının yüzde 216.4’üne ulaşmıştır.

Çin firmalarının yaklaşık 21 trilyon Dolar ile söz konusu borçlulukta çok ciddi bir yer aldığı görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin borcu ise 69 trilyon Dolar’a ulaşmıştır. Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerin borçları bu yılın ilk çeyreğinde 1.6 trilyon Dolar artarak 177 trilyon Dolar’a yükselmiştir

Raporda Türkiye’de yer veriliyor Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre ülkemizdeki borçların toplamı milli gelirin %151’ini geçiyor ve bizde en borçlu kesim de şirketler. Daha da kötüsü şirket borçlarının da büyük bir kısmı döviz cinsinden, Dolar ve Euro olarak alınan borçlar.

Türkiye’de şirketlerin borcunun Gayri Safi Yurtiçi hasılaya oranının yüzde 69.8’e, kamunun yüzde 30.7’ye, finansal sektörün %35.2’ye ve hane halkının da yüzde 15.5’e ulaşarak toplamda da %151.2 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Alınan yerinde yasal tedbirler ile hane halkının yabancı para cinsinden bir borcu yoktur. Geriye kalan milli gelirin % 85’ine karşılık gelen borçlar ise Dolar ve Euro cinsindendir.

Dünya’da ticaret savaşlarının gündemde olduğu böyle bir dönemde hem şirketlerin ve hem de hane halklarının gelirleri düşerken herkesin bu borçları geri ödemekte ve çevirmekte zorlandığı görülmektedir.

Alacaklılar kendi iflaslarını önlemek adına Merkez Bankalarından aldıkları ucuz fonlarla borçları yeniden yapılandırarak gemiyi yüzdürme çalışmaktadırlar.

Bu elbette sürdürülebilir bir durum değildir, bir tarafta borçlular var diğer yanda alacaklılar alacaklılar alacaklarını tahsil etmek de zorlanıyor ve borçlular da borçlarını ödemekte. Bu noktada kabağın en kırılgan ülke ve şirketlerin kafasında patlayacağını öngörmek bir kehanet olmayacaktır. Bu noktada maalesef Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin en kırılgan ülke ve şirketler kategorisinde yer aldığını hatırlatmadan geçemeyeceğim

Alacaklılar sermaye enerji ve zamanlarını yaşaması mümkün olmayan borçlular ile uğraşarak harcamayacak ve bu tip borçluları iflasa terk edip alacaklarını kurtarabilecekleri, ödeme kabiliyeti olan borçlulara destek olacaklardır diye düşünmekteyim.

Her halükarda bazıları büyük servetler kaybederken bazıları servetlerine koruyabilecektir. Bu satrancı en akıllı oynayan devlet ve şirketler kalacak diğerleri batıp müflis duruma düşeceklerdir.

Özellikle borçlu oldukları para cinsini basma hakkına sahip olmayan, döviz ya da altın cinsinden borcu bulunan ülkeler ve bu ülkelerin şirketleri en kırılgan olanlardır.

Açık söylemek gerekirse bu sürecin çok da uzayacağını düşünmüyorum. Bu süreçten az hasarlı kurtulmak istiyorsak servetimiz ve birikimlerimizi finansal enstrümanlardan ziyade fiziki yatırımlara bağlamamız, altın başta olmak üzere kıymetli madenler, ham maddeler ve gayrimenkule yatırım yapmamız akıllıca olacaktır diye düşünmekteyim. Unutmayalım ki böyle dönemlerde altın daima sığınılacak güvenli bir limandır. Fırtına geçtikten sonra düzen yeniden kurulurken gemimizin sağlam ve elimizin güçlü olmasını istiyorsak tedbirimizi vakti ile alıp güvenli bir limana sığınmamız gerekir düşüncesindeyim.

Doğal olarak böyle dönemlerde itibarlı, güvenilir, işini iyi bilen ve yapabilen ekonomi yönetimleri çok önemlidir neticede kaptanın kaptanlığı fırtınalı denizde belli olur ya gemiyi kayalıklarda parçalar, batırır ya da salimen güvenli bir limana ulaştırabilir.