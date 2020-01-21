Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam hazırladığı raporda, dünyanın yüzde 1’lik en zengin kesiminin, geriye kalan 6,9 milyar kişiden 2 kat daha zengin olduğunu belirtti. Raporda, 2 bin 153 milyarderin ise dünya nüfusunun yüzde 60’ını oluşturan 4,6 milyar kişiden daha zengin olduğu ifade ediliyor.

Milyarder sayısının son on yılda ikiye katlandığını belirten Oxfam, bu kesimin dünya nüfusunun yüzde 60’ından daha fazla servete sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Oxfam yöneticilerinden Amitabh Behar, eşitsizliği körükleyen kasti politikalara son vermeden zenginle fakir arasındaki uçurumun kapanmayacağını vurgulayarak

“Kırılgan ekonomilerimiz sıradan erkekler ve kadınların yaşamları pahasına milyarderlerin ceplerini ve büyük işletmelerin kasalarını dolduruyor. İnsanların, milyarderlerin var olup olmaması gerektiğini sorgulamaya başlamasına şaşmamalı” demekte.

Bu ortamda, İsviçre’nin Davos kasabasında küresel elitler 50’inci kez toplanacak. Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na dünyanın önde gelen siyaset, iş dünyası, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 3 bin civarında kişi katılıyor. Bu yılki zirvede, küresel iklim krizi başta olmak üzere gezegenin geleceğini tehdit eden sorunlar, iş, toplum ve teknolojinin geleceği, adil ekonomiler ve sağlıklı gelecek başlıklarının da yer aldığı konular tartışılacak.

Eşitsizliğin ve çözümsüzlüğün tırmandığı böyle bir ortamda elitlerin bir kez daha Davos’ta bir araya gelerek küresel sorunlara çözüm aramalarından bir çözüm beklenebilir mi emin değilim doğrusu. Açıkçası Davos’ta toplanan bu elitlerin sorunun bir parçası ve hatta bu sorunları doğuran önemli bir parçası olduklarının farkındalar mı diye merak etmeden duramıyor insan. Dünyanın ve insanlığın geleceğini tehdit eden sorunların ağırlaştığı, küresel ısınmanın devasa yangınlara yol açtığı, dünya ekonomisindeki büyümenin yavaşladığı buna karşın borsaların yeni rekorlar kırdığı ve pek çok ülkede halinden memnun olmayan kitlelerin yaygın protesto eylemlerine yöneldiği bir yılın ardından, bu yılki Davos zirvesi farklı çözüm arayışlarının gündeme geldiği bir ortamda yapılıyor, Davos’ta farklı bir kapitalizm aranıyor da denilebilir.

Dünyanın bir çok yerinde halinden ve yaşam koşullarından memnun olmayan öfkeli insanlar sokaklarda eylemler yapıyor, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Fransa, İran, Irak, Venezüella, Lübnan ve Hong Kong sokak eylemleri ile çalkalanıyor. Bütün iktidarlar diken üstünde, nerede ve ne zaman hangi sokak eyleminin başlayacağını bilememenin endişesi ile yaşıyorlar.

Bugünkü iletişim ortamında bir avuç insan bir eli yağda bir eli balda yaşarken çok kalabalık kitlelerin beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda bulunmasını iktidarlar halklarından gizleyememektedir.

Nedir bu adaletsizliğin sebebi? Bugünkü teknolojimiz bu gezegendeki her bir insanı doyurmaya, barındırmaya, eğitmeye ve sağlıklarını korumaya yetebilecekken neden bunu başaramıyoruz? Uluslararası şirketlerin fahiş kar elde etme isteği mi bunu başarmamıza engel olan? Yoksa ülkeleri yöneten iktidarların hamasi, popülist politikaları ve her ne olursa olsun daha fazla güç elde etme istekleri mi? Gelişmiş ülke çocukları aşırı ve dengesiz beslenme sonucunda obeziteden ölürken, gelişmemiş ülke çocukları açlıktan ölmekte, biz bunu niye engelleyemiyoruz?

Fosil yakıtlar şehirlerimiz ve hatta gezegenimizi zehirli dumanlara boğarken neden teknolojimizi hızla değiştiremiyoruz? Çocuklarımızın zehir solumasını oturup seyretmek nasıl bir akıldır?

Küresel sorunları yaratanların bu sorunları çözmesini beklemek mi doğrudur yoksa inisiyatif alıp, kendi sorunlarımıza sahip çıkıp, kendimizin çözmeye çalışması mı? Felaket tellalı olmak istemem, lakin çok geç olmadan bu sorunları çözemezsek çok yıkıcı küresel felaketler ile karşılaşmamız kaçınılmazdır, sonra demedi demeyin.