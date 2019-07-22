Kürecik Üssü ve İsrail’in Güvenliği

S 400’ler gelmeye başladı.





Şu ana kadar belki 20’nin üzerinde kargo uçaklarının getirdiği parçalar, Ankara mürtet askeri havaalanında bulunan özel depolarda yerlerini alıyor.

Piyasaların beklediği doların yükselmesi yaşanmıyor.

Trump’ın yumuşak açıklamaları döviz kurlarını rahatlatmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada “şu an için Türkiye’ye bir yaptırım düşüncemiz yok” demekle yetinildi. Hatta Pentagon, Türkiye’nin F 35 projesinden çıkartılması için”askıya alındı” demeyi daha doğru buldu.

Bu kelime çok şey ifade eder, anlayana! Zaten söylenenlere değil satır aralarına bakın.

Yani söylenmek istenen şu “ABD’nin devlet yapısı şu an için Türkiye ile aramızın bozulmasını kabul etmiyor.“ Bu devlet yapısı, Pentagon, CIA, Savunma Sanayii şirketleri, senato ve mecliste etkisi yüksek olan lobiler.

Trump’ın bu yaklaşım tarzı, sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yakın dostluğu olduğunu düşünmek, dış siyaseti hiç anlamamaktır. Dış politikada dostluk yoktur menfaatlerin ülkeleri bir araya getirmesi veya kanlı bıçaklı kavga etmesidir.

Yine dış politika, “Al gülüm ver gülüm” veya “Sen benim sırtımı kaşı bende seninkini kaşıyım ” gibi atasözleri ile ifade edilebilir.

Peki, nedir bu menfaatler?

Amerika’nın en büyük problemi S 400’leri bizim almamız değildir. ABD’NİN daha öncelikli problemleri arasında Türkiye listeye bile giremez.

İran, Hürmüz boğazı ve Arap yarım adasında bulunan Arap ülkelerine potansiyel İran tehdidi ile başlayabilirsiniz. Çin ve Pasifik’te başlamış ve büyüme potansiyeli olan kavga. ABD ve Çin arasında Pasifik’te ara sıra yaşanan hava ve deniz kuvvetlerinin dalaşması.

Ve en önemlisi, İsrail’in güvenliği.

Bu noktada duralım. 1975’te Kıbrıs barış harekatı sonrası ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosu. 1978′ te bu ambargoyu kaldıran Amerika’nın en güçlü lobisi Yahudi lobisidir.

Neden Yahudi lobisi bizim menfaatlerini için mi bu ambargoyu kaldırttı? Hayır, merhum Ecevit Türkiye’de bulunan ABD üsleri ve İsrail için çok önem teşkil eden İncirlik üssünü kapattığı için. O dönemin teknolojisi itibariyle, o üslerdeki radarlar ve dinleme cihazlarının susması, İsrail’in güvenliğini tehlikeye soktuğu için, ambargo kalktı.

Hatta yine çok güçlü olan ve Türkiye’nin aleyhinde olan, Rum ve Ermeni lobilerini bir günde ezip geçen Yahudi lobisinin ta kendisiydi. Bugün hala Amerika’nın en güçlü lobisi Yahudi lobisidir. Tabii “one minute “hadisesi bir miktar Yahudi lobisinin bize bakışını menfi olarak etkilemiştir.

İran’ın ABD ile savaşma noktasına geldiği, Amerika’nın harp gemilerinin Hürmüz boğazını kontrol etmek istediği dönemde, Amerika’nın Türkiye ile karşı karşıya gelmesi kadar yanlış bir strateji olamaz. İran’ın petrol satışlarını tamamen durdurmak ve İran’ı ekonomisini yok etmeyi hedeflemiş Amerika’nın önceliği İran’dır.

ABD ve NATO ‘nun Türkiye’de 7 ilde çoklu üssü bulunmaktadır. Fakat bunların arasında en önemlisi Malatya Kürecik üssü olduğunu herkes biliyor.

Kürecik ‘te bulunan radar erken uyarı sistemi 1000 kilometre yarıçapında her türlü hava aracını tespit edebilmektedir. İran veya bölge ülkelerinden İsrail’e atılacak balistik füzeleri önlemek amacıyla kurulmuştur.

Eğer, Türkiye’nin sadece bu üssü kapatması halinde İsrail’in güvenliği tehlike altında olacağı kesindir. Ayrıca, İran, Amerika’nın herhangi bir noktasına saldırı yapamayacağına göre tehdit ettiği ülke İsrail olmaya devam edecektir.

Amerika’nın bu tehdit karşısında atıl durması söz konusu olamaz.

Coğrafi ve teknolojik olarak şu anda Türkiye dışında alternatif de mevcut değil.

Eminim Amerika’nın şahinleri belki Pentagon’un sert generalleri, sinir içinde dişlerini gıcırtmanın dışında pek bir şey yapamayacaklar. Ama yine eminim ki bu çıkmazda bırakıldıkları konusunu unutmayacaklardır.

İntikam soğuk yenen yemektir demekten başka bir alternatif onlar için yok.

Tabii bizde Trump’ı rahatlatmak için, S 400 rampalarını getirdik ama füzeler için 2020 Nisan ayını işaret ettik. Önümüzdeki 10 ay içinde taraflar çözüm için çalışacakları anlaşılıyor.

Bu doğru bir dış politika hamlesidir.

Fakat unutmayın, ekonominin dış kaynak ihtiyacı devam edecek. Amerika’da bazı kurumlar S 400 meselesini zamanı gelince hatırlatacak.

Ümit ediyorum bu hatırlatma, ekonomi ve dış kaynak ile ilgili olmaz.