Küre Dağları Milli Parkı’nda açılan zipline parkuru macera tutkunlarını bekliyor

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Bartın ve Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı’nda 500 metre uzunluğundaki zipline parkuru açıldı.

Türkiye’nin “ilk” Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip ve 2012’de Avrupa’nın çok özel 13 noktasından biri olan Küre Dağları Milli Parkı, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının uğrak adresleri arasında yer alıyor.

Endemik bitkileri, zengin yaban hayatını ve otantik değerleri barındıran milli park, doğa yürüyüşü ve foto safari gibi aktivitelere de imkan sağlıyor.

Yaklaşık 37 bin hektarı kapsayan ve en yüksek zirvesi 2 bin metreyi bulan Küre Dağları sınırları içerisinde yer alan Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyü, Yukarıalpı Mahallesi’nde 616 rakımlı bölgede bulunan seyir terasında yapımı tamamlanan zipline parkuru hizmete alındı.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, gazetecilere, Küre Dağları Milli Parkı’nda ilk olma özelliği taşıyan zipline parkurunun doğa ve maceraseverlerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Ulus’un doğal güzellikleri ve doğa turizmiyle öne çıktığına işaret eden Kılıç, “Ulukaya Şelalemiz, Ağaköy Ziyaretçi Merkezi, Uluyayla ve Gezen yaylaları gibi hepimizin görmesi gereken doğa güzelliklere sahip ilçemize hem seyir terasımızı hem zipline parkurumuzu da ekledik. Tüm vatandaşlarımızın buraya gelmelerini diliyoruz.” dedi.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun da Yukarıalpı Seyir Terası ve zipline parkurunun işletmeciliğini belediye olarak üstlendiklerini belirtti.

İlçenin doğa ve eko turizminin gelişmeye en müsait bölgelerden biri olduğunu dile getiren Uzun, “Bölgemize, doğa ve eko turizm anlamında önemli yatırımlar yapıldı. Tüm vatandaşlarımızı ilçemizdeki bu doğal güzellikleri görmeye ve bugün hizmete aldığımız zipline parkuruna ve güzel bir görsellik sunan seyir terasımıza bekliyoruz.” dedi.

Küre Dağları Milli Parklar Müdürü Ali Bozkurt ise 3 platformdan oluşan parkurun 2 hat üzerinde 500 metre uzunluğunda bir zipline hattı olduğunu belirterek, “İnsanlar burada adrenalin yaşıyor. Yine burası, ziplinenin dışında kamelyaları, yürüyüş yolları gibi alanlarıyla günübirlik alan aktivitelerine de imkan sağlıyor. 3 katlı seyir terasımızda 360 derecelik bir alan görülebiliyor.” ifadelerini kullandı.