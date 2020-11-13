Kurduğu çiftlikle bölgenin en önemli süt üreticisi olan emekli öğretmen, şimdi de kendi enerjisini üretecek

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, 23 yıl biyoloji öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Papila, emekli olduktan sonra çiftlik kurarak kendi markasını oluşturdu. Ürettiği ürünlerle talebe yetişmekte zorlanan Ayşegül Papila, şimdi çiftliğine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriğini kendisi üretecek.

Ayşegül Papila, 6 yıl önce öğretmenlikten emekli olduktan sonra Çukurören köyünde, eşi Ali Papila’nın desteğiyle 16 dönümlük arazi satın alarak büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. Kendi markasını oluşturan Ayşegül Papila, süt, yoğurt, sucuk, kaşar peyniri gibi ürünler üretmeye başladı. Bölgenin örnek çiftliğini kuran Ayşegül Papila, kısa sürede ‘ARİ İşletme’ sertifikasını da alarak çalışmalarını geliştirdi. Ürettiği ürünlerle talebe yetişmekte zorlanan Ayşegül Papila, şimdi ise çiftliğine kurduğu güneş enerji sistemiyle kendi enerjisini kendisi üretecek. 570 panelle 180 kw enerji üretimine başlayan çiftlikte üretilen fazla enerji ise elektrik firmasına satılacak.

BÖLGENİN EN ÖNEMLİ ÇİĞ SÜT SATICISI OLDU

Ayşegül Papila, biyoloji öğretmeni olmasının avantajıyla sağlıklı beslenme adına yıllarca dersler anlattığını emekli olduktan sonra da bu yönde çalışmalar yaptığını söyledi. Bölgede sağlıklı süt ve yoğurt ürünlerini halkla buluşturma hedefiyle böyle bir yola çıktığını anlatan Papila, “Esas amacımız bölgede sağlıklı süt, yoğurt ürünleri yapmaktı. Ayrıca eşimin sahibi olduğu unlu mamuller firmasına kardeş şarküteri ürünler üretmekti. Doğal yaşamı da seviyoruz. Bunun için şimdiden yatırım yapmalıyız dedik. Eşimin finansal desteği ve benim de öngörülerimle çiftliğimizi kurduk. Geldiğimiz noktada en azından eksiden artıya geçmeye başladık. Sürekli yatırım yapmak biraz yorucu oldu ama mutluyuz. Ari işletme olduğumuz için çiğ süt satma hakkımız var. Bunu en iyi şekilde bölgemizde halkımıza hizmet olarak sunmaya çalışıyoruz” dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Çiftliğe kurulan güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriklerini üretmeye başladıklarını anlatan Papila, temiz enerji anlamında da güneş enerjisinden yararlanacaklarını ifade etti. Devlet desteğiyle yüzde 50 hibe şeklinde gerçekleşen yatırımın kendisini 2,5 yıl gibi bir sürede tolere edeceğini ifade eden Papila, şöyle dedi:

“Güneş enerji sistemimizde aktif ettik. Artık elektrik üretmeye başladı. Biz ihtiyacımız olan elektriği üretirken fazlasın da satacak güzel bir yatırım. 570 panelle 180 kw elektrik üretilecek. Uzmanların hazırladığı projeyle yüzde 50 devlet hibeli bir proje. 900 bin liralık bir proje. Öz kaynaklarınızla yaparsanız 5.5 yılda kendini tolere edecek bir yatırım. Hibe ile ise 2,5 yılda kendini tolere edecek bir yatırım. Sağlık riski olmadan, diğer riskler olmadan bir üretim yapıyorsunuz. Bunu çocukluktan beri heves ederdim. Çiftliği kurduktan sonra da bunu yapmak istedik. Bugüne yaptık. Çok mutluyuz. Güneş enerjisini bir nevi ekonomiye kazandırmış oluyorsunuz. Bu da bizi mutlu ediyor”

FOTOĞRAFLI