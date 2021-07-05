Kurbanlık hayvanlar İstanbul’a getirilmeye başlandı

Semra DEMİR/Özgür KUMANOVALI- İSTANBUL (DHA) – Anadolu’nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen kurbanlık hayvanlar gece saatlerinden itibaren İstanbul’a getirilmeye başlandı. Bahçelievler Belediyesine ait kurban satış ve alanına gelen satıcılar kurban alıcılarını bekliyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve zabıta personelinin de desteğiyle yaptığı denetimlerde, çeşitli illerden kente getirilen kurbanlıkların hastalık ve belge kontrollerini yaptı.

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Sağlıklı olduğu görülen hayvanlar, farklı ilçe ve semtlerdeki kurbanlık satış alanlarına götürülerek önceden belirlenen çadırlarına bağlandı.

“1 TON 250 KİLOLUK HAYVANIM YOLDA GELİYOR”

Kurbanlık hayvanlarını satmak için Tokat Turhal’dan gelen Gazi Ün, “60 büyükbaş hayvan getirdim. Pandemi bizleri çok etkiledi. Fiyatlarımız 15 bin ila 35 bin arasında değişiyor. Hayvanın büyüklüğü ve etliliğine göre fiyatlarımız değişiyor. 1 ton 250 kiloluk hayvanım yolda geliyor. 35 bin liradan satmayı düşünüyoruz. Pazarın gözdesini kimin alacağını merak ediyoruz.

“HAYVANLARIMIZ SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİRİLDİ”

Kurban hayvan sahibi Mehmet Çankıran, “90’a yakın büyükbaş hayvan getirdim. Gecen sene olduğu gibi bu sene de hayvanlarımız satmayı hedefliyoruz. Hemen hemen bir yıla yakındır hayvanlarımız güzelce besledik. Maliyetlerimiz çok yüksek ama alıcıları da düşünüyoruz. En büyük hayvanımız şu anda 35 bin lira. Hayvanlarımız sağlık kontrollerinden geçirildi.

“16 BİN İLE 30 BİN ARASINDA FİYATLARIMIZ DEĞİŞİYOR”

40 saatlik yoldan geldiğini söyleyen Ağrılı Kurbanlık hayvan sahibi Cihat Yıldız, “50 büyükbaş hayvanım var. 16 bin lira ile 30 bin lira arasında fiyatlarımız değişiyor. En pahalı hayvanımız bin ton elli kilo.