  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Öne Çıkan ‘Kurbanlarınızı belediyenin belirlediği satış noktalarından alın’
Öne Çıkan

‘Kurbanlarınızı belediyenin belirlediği satış noktalarından alın’

Editör
Editör

-

3
0

Adana Veterinerler Odası Başkanı Nihat Köse, Kurban Bayramı’nda, belediyelerin belirlediği kurban satış noktaları dışında satılan hayvanların sakıncalı olabileceğini söyledi.

Belediyelerin kurban satış noktası olarak gösterdiği yerlerde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerlerinin görev yaptığını belirten Nihat Köse, bu alanlara giren tüm hayvanların kontrol altında tutulduğunu belirtti. Bunların dışında satılan kurbanlıkların hastalık taşıyabileceğine dikkat çeken Köse, “Belediyelerin belirlediği alanların girişinde mutlaka bir veteriner arkadaşımız bulunuyor. Bu görevli, Adana içinden veya farklı bir kentten getirilen hayvanları sevk belgesi olmadan kabul etmez. Alana girişine müsaade etmez. Sevk belgeli gelen bu hayvanlarda mutlaka kulağı küpeli, yani geldiği yerde yine kontrol edilmiş hayvanlardır. Bu yüzden kurbanlıklar mutlaka belediyelerin belirlediği satış alanlarından satın alınmalıdır” dedi.

DENETİMDEN GEÇTİĞİNE EMİN OLUN

Kurban edilecek hayvanın kulağı küpeli de olsa satın alacak kişi tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Köse, şöyle devam etti:

“Küpeli hayvanlarda sağlık sorunu yoktur. Hayvanın denetimden geçtiğine emin olun. Ancak muayeneden sonra bir şey olmuş mudur? Kurbanı kesecek kişi bu konuda kendisi de bir değerlendirme yapmalıdır. Satın alınacak kurbanlık mutlaka incelenmelidir. Örneğin, hayvanın tüyleri parlak olmalıdır. Kurbanlık canlı bakmalı, çevresi ile ilgili olmalıdır. Topallığı ve uzvu eksik olmamalıdır. Kurban kesecek kişi, hayvanın bu özelliklerini kontrol ettikten sonra rahatlıkla alabilir. Ancak yine de aklında soru kalan kişiler, gerekirse bizden, yani Veteriner Hekimler Odası’ndan yardım istemelidir.”

- Reklam -
Önceki İçerikCinsel ilişkiye doyamıyorum diyen yıldız dekoltesi ile şaşı etti
Sonraki İçerikFuat Oktay: Özel yatırımlara yönelik çerçeve mevzuat çalışması yapılacak
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

YazarlarAhmet Özal -

Amerika PYD/YPG ve Türkiye’ye nasıl bakıyor?

Amerika’da bulunan The Washington Institute ‘’Think Tank’’ (düşünce kuruluşu) grubunun İngilizce yayınladığı ilginç çalışmanın bir kısmini sizlere aktarıyorum.
Devamını Oku
Yerel HaberlerEditör -

Görme engelli şampiyonlar Çankaya’da

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Avrupa Görme Engelliler B1 kategorisinde mücadele edecek Milli Takım’ın Çankayalı oyuncularını makamında ağırladı.
Devamını Oku
Politika HaberleriEditör -

Bakan Pakdemirli’den kurban kesiminde ‘eziyet’ uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,​ kurban keserken hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiğini söyledi.
Devamını Oku
Yerel HaberlerEditör -

Çankaya modeli İzmit’le paylaşıldı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve üst kademe yönetimini makamında ağırlayarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

Fuat Oktay: Özel yatırımlara yönelik çerçeve mevzuat çalışması yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yatırımcılara bürokratik öngörülebilirliği ve hukuki güvenceyi güçlendirmek amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz ve Strateji ve Bütçe Başkanlığımız koordinasyonunda...
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

‘Kurbanlarınızı belediyenin belirlediği satış noktalarından alın’

Adana Veterinerler Odası Başkanı Nihat Köse, Kurban Bayramı'nda, belediyelerin belirlediği kurban satış noktaları dışında satılan hayvanların sakıncalı olabileceğini söyledi.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Öne Çıkan

Fuat Oktay: Özel yatırımlara yönelik çerçeve mevzuat çalışması yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yatırımcılara bürokratik öngörülebilirliği ve hukuki güvenceyi güçlendirmek amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz ve Strateji ve Bütçe Başkanlığımız koordinasyonunda...
Editör -
Devamını Oku
Öne Çıkan

Denizli’de Deprem

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25’te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör -
Devamını Oku
Öne Çıkan

İzmir’de Korkutan Deprem

İzmir'de Korkutan Deprem
Editör -
Devamını Oku
Öne Çıkan

Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 captagon hap çıktı

Hatay'da, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda sondaj makineleri içerisine gizlenmiş 1 milyon 408 bin captagon hap ele geçirildi.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR