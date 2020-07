“Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O’nu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele!.

Kurban gerek maddi gerekse manevi her türlü yakınlaşmayı kuşatacak bir anlam yelpazesini ifade eden çok özel bir ibadettir.Kendisiyle Allaha yaklaştıran Gerek şükür, gerek kefaret, gerekse adak amaçlı olsun her şekilde kutsal olana ulaşmak için kurulan ilahi bir köprü görevindedir ve insanlık var oldukça, bu köprüyü kullanacaktır. Kurban Allahu tealadan bizleri uzaklaştıran aramıza perde olan her engeli kesen Ondan gayrısından bizi uzaklaşarak yalnızca Ona yakınlaştıran etlerin kanların bir anlam ifade etmediği sadece takvaların katında değer bulduğu ,samimiyetin sevginin ,vazgeçmenin ,sunmanın ,vermenin ,

paylaşmanın ,biraradalığın ,şükrün ,afiyetin ve teşekkürün bir göstergesidir

Kurban tatil değildir örneğin yada çeşitli cemaatlerin derneklerin deri ve et toplama yarışına girerek birbirlerinden mal kaçırması olmadığı gibi ..

Külfet değildir kurban bir yerlere bağış yapılarak nede olsa aldık verdik kurtulduk denilemez örneğin …

kurban maddi değil manevi bir ibadettir daha ziyade ve ritüel asla değildir ,kurban solo değil korodur,kurban hayvandan çıkan et ve kemik miktarıyla değerlendirilecek kadar sığ bir ibadet hele hiç değildir !!!

İyi anlamak ,iyi okumak gerek kurbanı ve yapmış olmak için yapmak yerine içselleştirerek samimi niyetlerle Rabbimize yakınlaşma aracı kılmak gerek kurbanlarımızı!

Aksi takdirde anlatamayız gençlere bunun vahşice bir hayvan boğazlama olmadığını

Yada tatil vesilesi veya kavurma muhabbeti olamayacağını!!!



Ruhundan uzaklaştırmamalıyız ibadetleri ,birliktelik beraberlik neşe sevinç paylaşım dua rica itaat takva yarışı olduğunu unutmamalıyız

Bir yerlere veya kişilere gruplara ibadetlerimiz üzerinden prim yaptırtmamalı ,onların ruhuna sahip çıkmalı maddeden çok manaya odaklanmalıyız

Mevki makam para mal mülk ayrımının olmadığı sadece samimiyetimiz ve takvamızın ön planda tutulduğu bir niyaz ,bir kabul isteği ,bir talep olduğu unutulmamalı ve bu duygularla sunmalıyız Rabbimize kurbanlarımızı

Unutulmamalıdır ki Allah kurban kesme emriyle biz kullarını imtihan etmekte, takvamızı, ilahi emre itaatteki titizliğimizi, Allah’a yakınlık derecemizi ölçmektedir. Kurban arınma ve temizlenmedir

.Kurban bize kişiliğimizi kimliğimizi, kulluğumuzu ve dünya ile yaşam ile bağlantılarımızı birkez daha hatırlatacak bir ibadettir.Kurban bir tedavi, bir arınma, bir eğitimdir.



İşte tamda bu yüzden kurban kesmenin yalnızca ritüelistik bir etkinlik olarak değil de; ahlaki, sosyal ve felsefi boyutlarıyla da idrak edilebildiği günleri özlemle beklemekteyiz.Müslümanlar olarak bizler kendimizi yeni baştan inşa edebilmemiz, ruhumuzu kötülüklerden ve zaaflardan arındırabilmemiz ve uğrunda kurbanlar adadığımız Mutlak Kudret sahibine yakınlaşabilmemiz ile kurban kesme eylemi arasındaki ilişkiyi bir bütün olarak düşünmeli ve bu bilinçle hareket edebilmeliyiz.

Zira, hayatımıza hiçbir yansıması olmayan, ne bizi, ne dünyayı ve ne de yarınları değiştirmeyen bir alışkanlığa dönüşmemeli dir kurban! ! Kesilen hayvanların kanıyla akıp giden bir heyecana, yakın çevreyle paylaşılan hoyrat bir alış-veriş’e veya basit et muhabbetlerine ve hasretle beklenen bir boş zaman eğlencesine de dönüşmemeli kurban! Tam aksine; İbrahim Peygamber’in İsmail’den vazgeçişi gibi bir fedakarlığa öykünmeli, bu vazgeçişle ulaşılan itaat bilincine gıpta etmeli, hem bizi hem dünyayı hem de yarınları değiştirmeli kurban! Tefekküre olanak sağlayan bir manevi güce, dayanışmaya birlik.beraberliğe paylaşıma ritüelden ziyade öze inmeye gerçekte nereye gittiği belli olmayan show amaçlı deri toplama yarışlarından sadece ve sadece takva yarışına indirgenmeli ve maddeden ziyade manası yaşanmalıdır.

Kurbanlarımızın kurtuluşumuza vesile olacağı nice bayramlarda birlikte olabilmek duasıyla

Bayramımız mübarek olsun…