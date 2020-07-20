Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı yaklaşan Kurban Bayramı’na hazır… Ankara’nın en modern kurban satış ve kesim alanında, kesim işlemi bu yıl randevu ile yapılacak. Saatte 60 kurbanın kesilebileceği modern tesis, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı randevu almak isteyenlerin, elini çabuk tutması gerektiğini hatırlattı.Altındağ’da Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen kurbanlıkların yerleşmesiyle, kesim için randevu verilmeye de başlandı.

SAATTE 60 KURBAN KESİLEBİLECEK

Son teknolojik aletlerle donatılan tesisteki kesimhanenin Kurban Bayramı’nda bu yıl randevu sistemi ile hizmet vereceğini belirten Başkan Asım Balcı, “Ekiplerimiz uzun süredir tesiste çalışarak tesisi ve kesimhaneyi baştan aşağı yeniledi. İnşallah bu Kurban Bayramı’nda saatte 60, günde 500 hayvanın kesimini burada yapabileceğiz. Kesimhane ekibimiz, alanında uzman kişilerden oluşuyor. Kesim için 2 bant var. Her bantta 1 saatte 30 kurbanı kesip sahiplerine sorunsuz teslim edeceğiz inşallah… Kesim için yoğun talep var. Hemşehrilerimizin sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için Altındağ Belediyesi olarak adeta seferber olacağız” dedi.

RANDEVU İÇİN ACELE EDİN

Kurban kesimi için randevu talebinin çok olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, kesim için randevu alacaklara acele etmelerini tavsiye etti.