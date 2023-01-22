Kur’an-ı Kerim yakılması protesto edildi

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Ertan KILIÇ / İSTANBUL,(DHA) – ANADOLU Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı, İsveç Başkonsolosluğu önünde Kur’an – ı Kerim’in yakılması olayını protesto etti.

Danimarka’daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisinin Lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın İsveç’in başkenti Stokholm’de Kur’a-ı Kerim yakmasının ardından İsveç’e yönelik protestolar devam ediyor.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri saat 20.00’da Beyoğlu’nda bulunan İsveç Başkonsolosluğu önünde toplanarak, eylem yaptı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan protestoda, AGD İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu kısa bir konuşma yaptı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı konsolosluk önünde, tekbir getirip sloganlar atan grup, ardından olaysız olarak dağıldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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