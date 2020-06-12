Ülkemizin koronavirüs salgını ile mücadelesi 11 Mart’tan bu yana devam ediyor. Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla normalleşme sürecine girdik. 1 Haziran’da uygulamaya konan yeni normalleşme takvimi kapsamında bir çok yeni karar da hayata geçirildi.

Son olarak “kontrollü sosyal hayat” kapsamında uygulamaya konan yeni kararlara hep birlikte bir göz atalım

65 yaş ve üstü vatandaşlar haftanın her günü 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

18 yaş ve altıyla ilgili sokağa çıkma kısıtlaması ebeveyn refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.

1 Haziran’da, saat 22.00’de kapanmak şartıyla yeniden hizmet vermeye başlayan lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin çalışma saati 00.00’a çekildi.

Nikah salonları 15 Haziran’dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecek.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

Milli ve doğa parkları, sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak.

Salgın bilindiği gibi devam ediyor. Henüz sona ermiş bir şey yok. Salgından etkilenmemek için kurallara harfiyen uymamız gerekiyor. Virüs en küçük bir ihmali bile affetmiyor.Fırsatını bulduğu zaman rekor hızla yayılmaya devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağı artık tümüyle kalktığına göre bundan sonra asıl görev Türk halkına düşüyor. Halkın bilinçli hareket etmesi hem virüsün yayılışının kontrol altında tutulmasını kolaylaştırıyor, hem de “kontrollü sosyal hayat”ın sorunsuz bir şekilde sürmesine katkıda bulunuyor.

Toplum olarak kurallara harfiyen uyarsak bu belayı daha az hasarla atlatacağımız bir gerçek. Bu süreçte değişmeyen 3 kuralı aklımızdan hiç çıkarmayalım. Fiziksel mesafeye uyalım, maskemizi takalım ve hijyen kurallarına dikkat edelim.

Ayrıca uzmanların ve yetkilerin uyarılarını dikkate alarak AVM gibi kalabalık mekanlara zorunlu olmadıkça gitmeyelim. Klimalardan uzak duralım. Fiziki mesafeye dikkat edelim. Eldiven kullanma yerine ellerimizi sık sık dezenfekte edelim.

Salgının önüne kurallara uyarak geçebiliriz. Eski kısıtlamaların tekrar gündeme gelmemesi için elimizden gelen çabayı gösterelim.Virüsün yayılmasını kontrol altına almak için bulaş zincirinin kırılması gerekiyor. Bunun içinde fiziksel mesafeye uymanın, maske takmanın ve hijyen kurallarına uymanın en önemli kural olduğunu aklımızdan hiç çıkarmayalım.

Kurallara uyalım, biran önce normal hayata dönelim.