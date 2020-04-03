Koranavirüs ülkemizde ve dünya genelinde can almaya devam ediyor.Bizler ne kadar çok kurallara uyarsak, o oranda da korona tehdidinden kurtulmuş oluruz.Sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim “Kurallara uy hayatta kal”

Bu salgın özellikle risk grubunda bulunan kişileri tehdit ediyor. Yaş farkı gözetmeksizin bağışıklık sistemi güçsüz olan herkesi tehdit eden koronavirüs salgınına karşı uzmanlar da dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor..

Korona virüsten korunmanın yollarının sosyal izolasyon, kişisel hijyen ile sağlıklı ve dengeli beslenme olduğunu kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Öznur Selek, bu süreçte su tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan’da koronavirüse karşı kaliteli uyku,yeterli-dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemine değinerek şunları söylüyor

“Şu anda koronavirüse özgü bir tedavi yok. Her virüs tedavisinde olduğu gibi bağışıklık sistemini güçlü tutmak yani yeterli kaliteli uyku, dengeli beslenme ile fiziksel aktivite önemli. Koronavirüsün yayılmasını azaltmada veya enfeksiyondan korunmada ellerin su ve sabun kullanılarak yıkanması gerekiyor. Çünkü zarflı virüsler sabun ile yıkanmaya, alkol ile dezenfekte edilmeye dayanıklı değillerdir.”

Bu salgına karşı bu önlemlerin yanı sıra en etkili yöntemlerden biri de tabii ki kendimizi izole ederek evde kalmaktır. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız getirilen yasak nedeniyle zaten sokağa çıkamıyor. Nedense asıl sokağa çıkmaması gerekenler için de bir kısıtlama getirilmiyor

Bu virüsün yayılmasını önlemek için almamız gereken basit önlemleri bir daha anımsatmakta yarar görüyorum ;

Her ortamda sosyal mesafeye mutlaka dikkat edelim.,

Toplu taşıma araçlarını zorunlu kalmadıkça kullanmayalım,,.

Alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayalım.,

Kurallara ve uzmanların uyarılarına uyalım,

Hijyen kurallarına dikkat edelim,

Mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim.

Bir kez daha hatırlatayım “dolaşan virüs değil, dolaşan insanlardır.”

Haberleri mümkün olduğu kadar az ve güvenilir kaynaklardan izleyerek stresten uzak duralım.Şu sloganı da aklımızdan çıkarmayalım

“Hayat Eve Sığar

EvdeKal Türkiye”