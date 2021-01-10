Kuraklıkta su altındaki mezarlar ortaya çıktı, yakınları sandal yerine yürüyerek ziyaret etti

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(Bursa), (DHA)- BURSA Boğazköy Barajı’nın suları altında kalan Hamzabey Mahallesi’ne ait mezarlar, kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıktı. Aralarında Osmanlı’nın ilk şehitlerinden Baykoca’nın türbesinin de yer aldığı kabir alanını bölge halkı, yürüyerek ziyaret edebiliyor. Mahalle muhtarı Sadullah Arda, “Haziran ayında baraja sandalla açılarak duamızı ediyorduk. Ocak ayında kuraklık dolayısıyla sular çekildiği için yürüyerek gidiyoruz” dedi.

İnegöl’de elektrik üretiminde kullanılan Boğazköy Barajı’nın yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçmesinin ardından, Hamzabey Mahallesi’nde 3 mezarlığın bulunduğu arazi, sular altında kaldı. Yaklaşık 150 yıldır mezarlık olarak kullanılan bölge de ayrıca Osmanlı’nın ilk şehidi kabul edilen Baykoca’nın türbesi ile bir de köprü bulunuyor. Mahalle sakinleri ile kabirlerde yakınları olanlar ziyaretlerini bugüne değin Boğazköy Barajı’na sandalla açılarak gerçekleştiriyordu. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle barajın suları çekilince mezarlar ile türbe ve köprü meydana çıkınca vatandaşlar, kabir ziyaretlerini yürüyerek yapıyor. Hamzabey Mahallesi Muhtarı Sadullah Arda, bu yıl kuraklık riskinin olduğunu hatırlatarak, “5 ay önce mezarlıklar su altındaydı. Geçen Haziran ayında büyüklerimizin kabir ziyaretlerini yapmak için can yeleklerimizi giyerek, sandalla açılıyorduk. Baraj, bu yıl yeterli yağış olmadığı için su ile dolmadı. Şimdi yürüyerek ziyaret ediyoruz” dedi.

‘YAĞMUR DUASI YAPTIK’

Muhtar Arda, yağmur duası yaptıklarını ve yağışları beklediklerini belirtti. Yağmur yağmamasının kendileri için felaket olabileceğini hatırlatan Arda, “Buğday ekildi. Yağışlar olmadı. Normalde buğdayın üzerine kar yağması lazım. İnşallah bir felaket olmaz” diye konuştu. Hazmabey Mahallesi Muhtarı Sudallah Arda, Geçen Hazıran ayında barajlarında su olduğunu belirtirken, “Bugün bu mevsimde yine burada su olması lazım idi. Fakat kuraklık yaşanıyor. Barajımız dolmadı. Baraj içinde yürüyerek, gezebiliyoruz. Burası yaklaşık 150 yıllık mezarlık alanı. Binlerce kişinin yakını bu mezarlıklarda yatıyor. Şuan herkes yürüyerek yakınının mezarına geliyor, dua edebiliyor. Eski köprümüz de gün yüzüne çıktı. Boğazköy Barajı yapılırken bölgenin mezarlık alanı, su altında kaldı” diyor.

‘BÖYLE BİR KURAKLIK GÖRMEDİM’

Hamzabey sakinlerinden çiftçi Eyüp Uslu’da 52 yaşına kadar böyle bir kuraklık görmediğini söyledi. Uslu, “Buğdaylar, çok alaca çıktı. İnşallah beklenen yağışlar gerçekleşir. Kaygılıyız; kurak bir yıl geçiriyoruz. Bu mevsimde kar olması lazımdı” ifadelerini kullandı.

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