Kupası açılan kamyonetiyle çocuk parkına giren sürücü, 5 gün sonra öldü

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, hareket halindeyken kupa kısmının açılmasıyla çocuk parkına giren kamyonetin sürücüsü Mehmet Yılmaz (48), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Kasım günü Abdullahpaşa Mahallesi 287’nci Sokak’ta meydana geldi. Seyir halindeyken kupa kısmı açılan 23 AJ 470 plakalı kamyonet, çocuk parkına girdi. Çocuk parkında kimsenin bulunmadığı kazada sürücü Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Yılmaz, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yılmaz, dün gece, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (DHA)

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