Kupa’da Galatasaray’a kök söktüren Başkent ekibi, Eyüpspor’u da silkeledi HELAL SANA KEÇİÖREN!..

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YALÇIN ERCAN

Spor Toto 1. Lig’in 19’uncu ve sezonun ilk yarısının son hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, konuk ettiği şampiyonluk peşinde koşan lider Eyüpspor’u 2-1 yenerek zirve iddiasına büyük bir iştahla yüklendi. Taner Taşkın ile yollarını ayırarak, göreve getirilen yeni teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde maça çıkan mor-beyazlılar, ikinci yarı sergiledikleri mükemmel oyunla maçı kazandılar. Keçiörengücü, sezon başından bu yana ortaya koyduğu oyun ve aldığı başarılı sonuçlarla, özellikle sıralamadaki önemli yeri bakımından şu anda Ankara’nın tüm liglerdeki en gözde takımı durumunda.

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Karşılaşmanın ilk yarısına tutuk ve çekingen bir başlangıç yapan Keçiörengücü bunun sonucunda henüz 6. dakikada kalesinde golü gördü. Daha sonra toparlanarak oyunda dengeyi sağladılar ancak dişe dokunur etkili bir pozisyon üretemediler hatta rakip kaleyi zorlayacak doğru dürüst şut dahi atamadılar. Eyüpspor ise ikinci gol için fırsat kolladı ama Keçiören savunmasının direncini kıramadı.

İkinci devreye fırtına gibi giriş yapan Başkent ekibi tüm hatlarıyla prese dayalı baskılı bir oyun uygulayarak rakibin atak girişimlerini engelledi ve sahayı iyi parselleyip fazla boş alan bırakmadı. İlerleyen dakikalar içinde, hızlı kontralarla gol yollarında net pozisyonlar yakalayan Keçiörengücü, 61’de Erkam ve 71’de de Melih’in golleriyle güçlü rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Mor-beyazlılar bu önemli galibiyetle 32 puana yükselerek averajla Samsunspor’un ardından 3. sırada yer aldı.

Çiçeği burnunda yeni teknik direktör Ahmet Cingöz ilk maçında önemli bir galibiyetle tanıştı. Cingöz, karşılaşma ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede maçın zor olacağını ve çok kaliteli, güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını bilerek sahaya çıktıklarını belirterek, “Eyüpspor için şu an ligin bireysel olarak en kaliteli takımı diyebiliriz ama eksiklerini de biliyorduk. Hareketli olursak, saha içerisinde alanları daraltabilirsek, çabuk oynarsak durağan bir takıma karşı daha iyi işler yapabileceğimizi biliyorduk.” diye konuştu.

Cingöz, maçta daha erkenden sonuca gidebilme imkanlarının olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Erkenden sonuca giderek maçın son dakikalarını daha rahat da geçirebilirdik ama alışagelmiş alışkanlığımız var, erkenden gol yeme olayı. Erken gol biraz bizi dağıtmış olsa da sonradan futbolcu arkadaşlar toparladı. Maç geldi, gitti gibi görünse de aslında bizim ilk yarı 3-4 tane iyi pozisyonlarımız vardı bunları değerlendiremedik. Devrede arkadaşların gözlerinden ikinci yarı maçı çevireceklerini gördüm ve mağlubiyetin olmayacağına 2. devreye çıkarken de inanıyordum. İkinci yarı çok iyi mücadele ettik. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz.”