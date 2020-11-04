Kumluca’daki şiddetli yağış ve fırtınanın zararı 100 milyon lira

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde geçen ay yaşanan şiddetli yağış, fırtına ve dolunun 10 bin 773 dönüm tarım alanında yaklaşık 100 milyon TL zarara neden olduğu tespit edildi.

Kumluca’da 19 Ekim Pazartesi günü etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtına, ilçe merkezindeki çok sayıda cam ve plastik serada zarara yol açtı. Ağaçları devirip, iş yerlerinde hasara neden olan yağış nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, bazı araçlarda da hasar oluştu. Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle Camii minaresinin üst kısmı ile Kum Mahallesi’ndeki Kaba Armut Camisi’nin minaresi yıkıldı. Otobüs beklerken fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalan Gülseren Çiçek (27) yaşamını yitirdi. Yağış nedeniyle 5 kişi de hafif yaralandı.

10 BİN 773 DÖNÜM ALANDA ZARAR OLUŞTU

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören tarım alanlarında başlatılan hasar tespit çalışmaları dün itibariyle tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından afetin etkili olduğu Salur, Kavak, Hızırkahya, Hacıveliler, Göksu, Kum, Beykonak, Karşıyaka, Beşikçi, Adrasan ve Mavikent mahallelerinde 1565 aileye ait 7 bin 685 dönüm sera alanı, 3 bin 88 dönüm narenciye, zeytin ve nar gibi değişik meyve alanı olmak üzere toplam 10 bin 773 dönüm alanda zarar oluştuğu tespit edildi. Zararın maddi boyutunun ise yaklaşık 100 milyon TL olduğu belirtildi.

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