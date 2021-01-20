Kumluca’da sera üreticileri don nöbetine başladı (4)

GAZİPAŞALI ÜRETİCİLER SERADA NÖBETTE

Toplam 32 bin 700 dekar örtü altı alanda 350 bin ton hasat yapılan Gazipaşa’da salatalık, patlıcan, biber, domates, fasulye gibi ürünler yetiştiriliyor. Gazipaşa’da, son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle üreticiler zirai don nöbetine başladı. Nöbet öncesinde soba ve yakacak temini yapan üreticiler, seralarda hazırlıklarını tamamlayıp, soğuk gecelere hazır bekliyor. Üreticiler hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece boyunca hummalı bir çalışma içine giriyor. Sabaha kadar seraların içinde bekleyen üreticiler, dışarıda hava sıcaklığının 2 dereceye düşmesiyle, seranın içindeki havayı bitki gelişiminin etkilenmeyecek olan ortama getirebilmek ve ortalama 4- 6 derece arasında tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

‘BU İŞİN TELAFİSİ YOK’

Sera üreticisi Cengiz Uğur, “Seramız 3 dekar. Örtü altında patlıcan ve ihracatlık dikenli salatalık üretimi yapmaktayım. Havanın soğumasıyla birlikte don riskini de göze alarak önceden sera içerisine yerleştirip, yakıma hazır ettiğimiz sobalarımızı. Saat 04.00 itibari ile ateşledik. Derece dışarıda 2’ye düştü. Sera içerisindeki sıcaklığı biraz yüksek tutmak, bitkilerin soğuktan zarar görmemesi, bitkinin gelişimini engellememesi için içeride sıcaklığı mümkün mertebe yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bitkilerimize iyi bakalım soğuklardan koruyalım” dedi.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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