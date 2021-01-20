Kumluca’da sera üreticileri don nöbetine başladı (2)

SERİK’TE SERA ÜRETİCİLERİ SABAHA KADAR UYUMADI

Türkiye’nin önemli örtü altı yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden olan Antalya’nın Serik ilçesinde de sera üreticileri soğuyan havadan ürünlerini korumak için don nöbetine başladı. Üreticiler aileleriyle akşamdan başlayarak sabah saatlerine kadar seralarındaki sobaları yakıp, ürünlerinin soğuktan etkilenmemesi için mücadele etti. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü son iki günde seralarında özellikle domates, salatalık ve biber gibi ürünleri olan çiftçiler, sabaha kadar uyumadan, sobalar sönmesin diye sürekli odun takviyesi yaptı.

Deniztepesi Mahallesi’nde sera üreticisi Nuri, Kemal ve İbrahim Ersöz kardeşler, “Seralarımızda bulunan domateslerimizi korumak için dona karşı sabaha kadar nöbet tutmaya başladık, domateslerimiz üşümesin diye. Gündüzden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Seraların içerisinde bulunan sobalara odunları yerleştiriyoruz. Akşam saatlerinde yakmaya başlıyoruz. 2 saat arayla sobaları kontrol ederek, yakmaya başlıyoruz. Bu işleri yapmazsak domateslerimizi don vurur. Akşam saatleri olmasına rağmen 2 derecelik bir ısı var. Son 2 gündür hiç uyumadan sabaha kadar bekliyoruz” dedi.

Ersöz kardeşler, Rusya’nın domates kotasını kaldırmasını beklediklerini de aktardı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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