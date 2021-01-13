Kumluca’da ağaçlar çiçek açıp, meyveye durdu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde mevsimi şaşıran bazı meyve ağaçları çiçek açarken, Kumluca’da normal şartlarda mayıstan sonra meyve veren elma ağaçları, meyve verdi.

Kumluca’da ocak ayının ortalarına gelinmesine rağmen yer yer şiddetli yağış görülse de bahar havası etkisini sürdürüyor. Bölgede hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerine seyretmesi nedeniyle bazı ağaçlar çiçek açtı, bazıları ise meyveye durdu. Örtü altı sebze üretimin merkezi olan Kumluca’da, yaşanan bu durum şaşırttı.

‘MAYISTAN SONRA MEYVE VERİYORDU, ŞİMDİ VERDİ’

Göksu Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde kış ortasında meyve veren elma ağaçlarını gören ve şaşkınlık yaşayan Ahmet Kavacık (60), “Bu elma ağaçları şaşırdı. Yaz mevsiminde meyve olmayacak bunlarda. Bu mevsimde bu ağaçlarda yaprak olmaması lazım. Ama meyve oldu. Bu ağaçlar aslında mayıstan sonra meyve veriyordu. Havalar ısınınca böyle oldu. Haziran, altıncı, yedinci ayda meyve veren bir ağaç bu. Ama şimdi verdi. Herhalde yazın haziranda meyve yiyemeyeceğiz. Çiçeklenmeye de devam ediyor. Ortalık hiç serinlemedi. Soğumadı ki yaz gibi şu anda 20 derece burada sıcaklık. Yağmur yağsa bile 20 derece. Ne zaman soğuyacak onu bilmiyoruz” dedi.

‘KIŞ YAŞAMADIK’

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de üreticiler başta olmak üzere kuraklığa karşı herkesin su tasarrufu yapması gerektiğine işaret ederek, “Haziran ve temmuz ayında yediğimiz elmalar 10 Ocak itibari ile yenmeye nerdeyse hazır. 20 gün veya 1 ay önce çiçeklenmiş. Şu anda meyve tutmuş. Bunun sebebi ise tamamen kışın gelmemesidir. Yaz ayları gibi devam etmesidir. Şu an denize girsen çok rahatlıkla girilebilecek şekilde bir hava var. Kış gelmediği için haziran da temmuzda olgunlaşan elmalar ocak ayında olgunlaştı. Kış yaşamadık. Hava sıcaklığı düşmedi. Kış yaşamadığımız için haziran, temmuzda yiyecek olduğumuz elmalar nerdeyse hasada hazır hale geldi” diye konuştu.

‘SUYU TASARRUFLU KULLANMALIYIZ’

Kumluca ve Finike ovalarını sulayan Alakır Barajı’na giderek su seviyesini inceleyen Başkan Hidayet Kökce, “Barajlarımızda görüldüğü gibi su seviyesi epey düşük. O yüzden bu yıl çok dikkatli su kullanmamız gerekiyor. Su tasarrufuna çok önem vermemiz gerekiyor. Kış ortasını geçtik. Bundan sonra ne kadar yağış alacağını bilmiyoruz” dedi.

‘KURAKLIK RİSKİ DEVAM EDİYOR’

Narenciye ve örtü altı sebze üretiminin merkezi Kumluca’da iklim olarak beklenmedik gelişmelerin yaşandığını belirten Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, şöyle devam etti:

“12 ay tarım yapılan ilçemizde bugünlere portakallar çiçek açmaya başladı. Elmalar meyve vermeye başladı. Barajlarımıza boş denecek kadar su az. 12 ay tarım yapılabilen bir ilçemizde bu yıl bizi ciddi bir kuraklık ve susuzluk bekliyor. Bunun için üretici ve tüketici kardeşlerimin bugünden olmak üzere hem evde kullandığımız hem de tarımda kullandığımız suyu dikkatli bir şekilde kullanıp bu yılı bu şekilde atlatmayı düşünüyoruz. Üretimin merkezi bu yıl zor bir dönem geçirecek. Nisan, mayıs aylarında yaşadığımız iklimi bugünlerde yaşıyoruz. Sel baskınları oldu. Çok hızlı yağışlar oldu. Bunlar anlık olarak, yarım saat bir saat içerisinde yağış oldu geçti. Bu yağışlar taban suyunu yükseltmedi. Bir anda yağıp geçtiği için taban suyu yükseltmedi. O yüzden kuraklık riski devam ediyor.”

Çiçek açan portakal bahçelerini de gezen ve bir portakal ağacının her mevsim meyve verdiğini belirten Başkan Hidayet Kökce, “Portakallarımız kış ortasında çiçek açtı. Bu yıl portakal pahalı diyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda belki portakalı hiç bulamayacağız. Çünkü mevsimler tamamen değişti” dedi.

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