Kümesi tadilat etmek isterken çatıdan düştü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da İbrahim Ulu (56) tel örgüyle yaptığı 2.5 metre yüksekliğinde kümesin tavanını örtmek için koyacağı malzemeyi evinin çatısından indirmek isterken dengesini kaybedip düştü. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Ulu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi 6314 Sokakta meydana geldi. İbrahim Ulu, tek katlı müstakil evinin bitişinde tel örgüyle kümes yaptı. 2,5 metre yüksekliğindeki kümesin tavanını da örtmek için koyacağı malzemeyi evinin çatısından indirmek isterken dengesini kaybedip düştü. Vücudunda kırıklar olduğunu belirlenen Ulu, ailesinin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

​