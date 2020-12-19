Kümese giren şüphelilerin, tavukları çuvala koyup çalması kamerada

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)- BURSA’da bir kümese giren hırsızlar, tavukları çuvallara koyup alarak kaçtı O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Otosansit mevkisinde bulunan bir iş yerinin önündeki kümeste meydana geldi. Ellerindeki çuvallarla kümese giren şüpheliler, kümesteki tavukları tek tek çuvallara koyup, alarak kaçtı. Sabah kümes sahibi tavuklarının kümeste olmadığını fark edince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin kümese gelişleri ve kümesteki tavukları cep telefonlarının ışığı yardımıyla yakalayıp, çuvala koyduğu görülüyor.

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