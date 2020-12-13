Kumarhaneye çevrilen eve baskın; 40 bin 950 TL ceza

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE (DHA)- OSMANİYE’de kumar oynandığı belirlenen bir eve yapılan baskında 13 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 40 bin 950 TL para cezası uygulandı. Kumar oynattığını öne sürülen 3 kişi ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Rızaiye Mahallesi’ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen baskında, kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden toplam 40 bin 950 lira idari para cezası uygulandı. Evde yapılan aramalarda oyun kağıtları, para yerine geçen 35 pul ele geçirildi. Öte yandan kumar oynattığı ve yer temin ettiği öne sürülen A.B., B.G. ile N.Ş. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI