Kumar oynarken yakalanan 24 kişiye 107 bin lira ceza

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’deki bir dernekte kumar oynarken yakalanan 24 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 107 bin 664 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle derneğe düzenlenen baskında 24 kişi kurulan masalarda kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 24 kişiye kumar oynamanın yanı sıra koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 107 bin 664 lira idari para cezası uygulandı. Mühürlenen derneğin sorumlusu R.Y. hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçlarından adli soruşturma başlatıldı. Dernekte yapılan aramalarda tüfek ile kumar malzemeleri ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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