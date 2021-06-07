Kumar makinesi pazarlarken yakalandılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Efeler ilçesinde, kahvehaneleri dolaşıp kumar makinesi pazarlayan 2 kişi yakalandı.

Kemer Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe

üzerine İzmir’den gelen içinde 2 kişinin bulunduğu hafif ticari aracı takibe aldı. Kahvehaneleri dolaşıp, tanesi 1500 liraya kumar makinesi pazarladıkları tespit edilen M.Y. ve C.K., girdikleri işletmede makinelerle yakalandı. Hafif ticari araçta yapılan aramada da 4 kumar makinesi ele geçirildi. Makinelere el konulan operasyonda polis, M.Y. ve C.K.’yi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelilerden C.K.’nin sorgusunda daha önce, ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘adam yaralama’ suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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