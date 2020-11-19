Kumar günah değil mi?

Şans oyunları özel sektöre geçti.Haftada üç gün oynanan oyunlar her gün oynanmaya başladı.



Çılgın sayısal diye bir oyun var.

Çıldırdı.

İkramiye seksen milyona çıktı.

Süper loto diye bir oyun var.

Onda da ikramiye otuz beş milyona fırladı.

Haftalardır büyük ikramiye çıkmıyor.

İkramiye yükseliyor.

Kumar oynayanların sayısı artıyor.

Daha bir çok oyun var.

Şans topu,on numara ve kazı kazan.

Millet kuyrukta.

Her sokak başında şans oyun makineleri kuruldu.

Milletçe kumarbaz oldu.

Her gün kumar oynuyorlar.

Büyük ikramiye hala çıkmadı.

Dinimizde kumar oynatmak ve oynamanın günah olduğunu bilirdik.

Şimdi günah değil mi?

Dindar hükümet göz yumuyor.

Bu kumarları Demirören ailesi oynatıyor.

Girdikleri basın sektöründen zarar ediyorlardı.

Aydın Doğan’dan önce Vatan gazetesi ile Milliyet gazetelerini satın aldı.

Daha sonra Hürriyet,Posta gazetelerini ve Kanal D, CNN TÜRK televizyon kanallarını satın aldı.

Basın sektöründen zarar ediyorlar.

Bu zararlarını şans oyunlarından kazandıkları ile kapatıyorlar.

Kapatılan otel kumarhanelerini de açın.

Devlet bol bol vergi alsın.

Hazine parasız kalmasın.

Nasılsa günah değil.