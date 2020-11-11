Kumar baskınında suçüstü yakalandılar

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde polisin bir kahvehaneye düzenlediği operasyonda, alkol kullanıp kumar oynadıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı. 2 kişiye adli para cezası kesilirken, kahvehane sahibi M.T. hakkında ise koronavirüs tedbirlerine ve kapatma saatine uymadığı gerekçesiyle adli işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kumar oynandığını belirledikleri bir kahvehaneyi, takibe aldı. Takibin ardından dün harekete geçen polis, kahvehaneye operasyon düzenledi. Operasyonda alkol kullanıp kumar oynadıkları belirlenen 2 kişi, suçüstü yakalandı. Kumar malzemeleri ve kumarda oynanan paralara el konuldu. Kahvehanenin de saat 22.00 olan kapatma saatine uymadığı belirlendi. Kumar oynayan 2 kişiye adli para cezası kesildi. Kahvehane sahibi M.T. hakkında ise koronavirüs tedbirlerine ve kapatma saatine uymadığı gerekçesiyle adli işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

FOTOĞRAFLI