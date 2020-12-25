Kumar baskınında biri köy muhtarı 18 kişiye, 66 bin 500 lira ceza

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA’nın Yalvaç ilçesinde bir eve yapılan kumar baskınında biri köy muhtarı, 18 kişi hakkında 66 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine savcılık talimatıyla belirlenen adrese baskın düzenledi. Evde Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyünün Muhtarı Mustafa Kurt’un da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Baskın sırasında 8 kişinin, 2 ayrı masada kumar oynadığı belirlendi. 18 kişi hakkında kumar oynadıkları, maske ve mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 66 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Bu kişilerden 2’si, kumar oynatmaktan gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme serbest bırakıldı.

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