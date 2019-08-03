  • Yaşam
  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Yaşam Haberleri Kum heykellere Orta Doğulu turist ilgisi
Yaşam Haberleri

Kum heykellere Orta Doğulu turist ilgisi

Editör
Editör

-

4
0

Antalya’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, ziyaretçi rekoru kırıyor. Geçen yıla oranla kapı girişlerinde yüzde 20’lere yakın artış yaşandığını belirten festival direktörü Cem Karaca, özellikle Orta Doğulu turistlerin ilgisinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Festival Direktörü Cem Karaca, Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nin 2019 temasının ‘SeaLegends-Deniz Efsaneleri’ olarak belirlendiğini belirterek, 100’ün üzerinde kum heykelin sergilendiğini söyledi. Antalya’nın Rus ve Alman turist yönünden zengin olduğunu hatırlatan Karaca, bu dönem Orta Doğulu turistlerden yana yüzlerinin güldüğünü belirtti. Defalarca Antalya’ya gelen Rus turistlerin tarihi ve turistik yerleri gezmek yerine otel tatilini tercih ettiğini kaydeden Karaca, “Antalya’da gezilip görülmesi gereken noktaları keşfedenler genellikle Orta Doğu’dan gelen turistler. Bu nedenle festival alanımız İran başta olmak üzere, diğer Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlerle dolup taşıyor” dedi.

ALMAN VE RUS TURİST SOKAĞA ÇIKMIYOR

Havayolu şirketlerinin koyduğu direkt uçuşların bu pazarı hareketlendirdiğini belirten Cem Karaca, Orta Doğu’nun farklı noktalarından Antalya’ya direkt uçuşların artırılması gerektiğini hatırlattı. Alman ve Rus turistin sokağa çıkıp gezmediğini aktaran Karaca, şöyle konuştu:

“Bu iki pazara çalışan tur acenteleri, tur çıkışlarının azaldığını söylüyor. Rus ve Almanlar daha çok otel tatilini tercih ediyor. Konakladıkları otelde zaman geçiriyor. Fakat Orta Doğulu turistler, kent merkezine iniyor, gezilip görülmesi gereken noktalara tur ile olmasa da kendi imkanlarıyla bir şekilde ulaşıyor ve orayı keşfediyor.”

- Reklam -

Festival teması kapsamında Leviathan, Captan Silver, Poseidon ve AquaMen heykellerinin yanı sıra girişte bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün kumdan heykeli turistlerden yoğun ilgi görüyor. Alana gelen turistler Atatürk heykeliyle selfie çekmeden gitmiyor.

- Reklam -
Önceki İçerikTürkiye, vejetaryenliğin en fazla arttığı 7’nci ülke
Sonraki İçerikTemiz olduğunu göstermek için denize girdi
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Yaşam HaberleriEditör -

112’ye gelen çağrıların yüzde 66,6’sını asılsız

İçişleri Bakanlığı, '112 Acil Çağrı Merkezleri'ne, 2019 yılının 7 ayında toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldiğini, bunların 13 milyon 947 bin 30’unu (yüzde 66,6) ise asılsız çağrıların oluşturduğunu açıkladı.
Devamını Oku
Ekonomi HaberleriEditör -

Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
Devamını Oku
BeşiktaşEditör -

Beşiktaş’ta divan başkanlık seçimi başladı

Beşiktaş Kulübü'nde Divan Başkanlık seçimi başladı.
Devamını Oku
Eğitim HaberleriEditör -

2023 yılında hedef 200 bin yabancı öğrenci

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısının 2023 yılında 200 bin olarak hedeflendiği açıklandı.
Devamını Oku
Magazin HaberleriEditör -

Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı

Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı
Devamını Oku
Teknoloji HaberleriEditör -

Jeff Bezos, 1.8 milyar dolar değerinde Amazon hissesi sattı

Dünyanın önde gelen alışveriş platformlarından Amazon'un kurucusu ve patronu Jeff Bezos, sürpriz bir kararla şirkette bulunan 1.8 milyar dolar değerindeki hissesini sattı.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Öne ÇıkanMehmet Akgün -

TCDD’nin Tarihi Binaları Medipol Üniversitesi’ne Devrediliyor

TCDD binalarının Medipol Üniversitesi'ne devredilmesi tepki çekmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası açıklama yaptı.
Devamını Oku
Öne ÇıkanMehmet Akgün -

Mansur Yavaş: Üretime Destek Olmaktan Başka Çaremiz Yok

Mansur Yavaş, "Ankara’yı sanayinin başkenti olacak şekilde üretimin her alanında diğer ülkelerin başkentleri ile yarışabilir bir konuma getirmek istiyoruz" dedi.
Devamını Oku

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Yaşam Haberleri

112’ye gelen çağrıların yüzde 66,6’sını asılsız

İçişleri Bakanlığı, '112 Acil Çağrı Merkezleri'ne, 2019 yılının 7 ayında toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldiğini, bunların 13 milyon 947 bin 30’unu (yüzde 66,6) ise asılsız çağrıların oluşturduğunu açıkladı.
Editör -
Devamını Oku
Yaşam Haberleri

Niğde’de erkenci elma hasadı başladı

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden olan Niğde'de, 'yaz elması' olarak da bilinen erkenci elma hasadı başladı.
Editör -
Devamını Oku
Yaşam Haberleri

Yağmur Sarıoğlu’ndan ‘uçuş’ tüyoları

Yağmur Sarıoğlu, yarışmacılara teknik ipuçları vererek uçmanın kendisi için ne anlama geldiğini, “Uçmak, yaşadığın dünyaya, bölgeye daha iyi hakimiyet kurmanı sağlıyor.
Editör -
Devamını Oku
Yaşam Haberleri

Taşköprü Yaylası, hayran bırakıyor

Gümüşhane’nin Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası; temiz havası, bitki örtüsü ve coğrafi yapısıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR