Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda ilk finalist Imoco Conegliano

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İSTANBUL, (DHA) – Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’ndaki ilk finalist İtalyan ekibi Prosecco Doc Imoco Conegliano oldu.

İtalyan ekibi Prosecco Doc Imoco Conegliano, Antalya Spor Salonu’nda oynanan yarı final mücadelesinde Brezilya temsilcisi Gerdau Minas’ı 25-12, 25-17 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

İtalyan ekibi Prosecco Doc Imoco Conegliano’nun finaldeki rakibi VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasının galibi olacak.

(FOTOĞRAFLI)