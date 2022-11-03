KULÜPLER ARASI HALTER ŞAMPİYONASI BAŞLADI

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Kulüpler Arası Gençler Halter Şampiyonası Ankara’da başladı. Ankara, geçtiğimiz aylarda da halterde başarılar elde etmişti. 6 Kasım’a kadar süreceği açıklanan etkinlikte Ankara bu alandaki başarısını ikiye katlıyor.

HAZAL ERGEN/ANKARA

Türkiye Halter Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Ankara Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ve 6 Kasım tarihine kadar süreceği bildirilen Halter Şampiyonası programında 773 sporcunun mücadeleye gireceği aktarıldı.

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Ankara Ev Sahipliği Yapıyor

Açıklamada Ankara’yı ön plana çıkararak temennilerini belirten Federasyon Başkanı Talat Ünlü, “Şampiyonaya katılan tüm kulüplere ve sporculara başarılar diliyorum. Böyle iyi bir organizasyona Ankara ev sahipliği yapmakta. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” beyanlarını kullandı.

Birinciliği Ankara Almıştı

Geçtiğimiz Eylül ayında Karaman’da Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası gerçekleştirilmişti. Türkiye Halter Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, 35 ilden 277 erkek, 207 kadın sporcu katılım göstermişti. Kadınlarda Türkiye şampiyonu 227 puanla Ankara Büyükşehir Belediyespor olmuştu. Erkeklerde 233 puan alan Ankara Askispor Türkiye şampiyonu olurken 190 puan alarak Ankara Büyükşehir Belediyespor ikinci 158 puanla Gaziantep Bostancı Kartalspor üçüncü olmuştu.

Ankara Yine Zirvedeydi

Geçtiğimiz Mart ayındaysa Kırıkkale’de gerçekleşen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Ankara’yı temsil eden Yıldız Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu olmuştu. 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen Şampiyona’ya 73 kulüp ve 623 sporcu katılmıştı. Şampiyona’da adını başarıyla duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcuları 55 kilo 36 puan, 61 kilo 16 puan, 73 kilo 48 puan, 81 kilo 25 puan, 89 kilo 25 puan, 96 kilo 17 puan, 102 kilo 22 puan ve 102 kilo 25 puan toplayıp 214 puan 64 kulüp arasından büyük bir başarıya imza atarak 2022 yılı Yıldız Erkekler Türkiye Halter Şampiyonu olmuştu.