Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: Niğde’yi iyi bir gelecek bekliyor

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Niğde’de restorasyonu devam eden tarihi yerlerde incelemelerde bulundu. Niğde’de yürütülen çok güzel projeler olduğuna dikkat çeken Demircan, “Niğde’yi, özellikle kültür ve turizm perspektifinde iyi bir gelecek bekliyor” dedi.

Restorasyonu devam tarihi yerleri ziyaret etmek için kente gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin’i makamlarında ziyaret etti. Restorasyonu devam eden Fesleğen Cami ve Sungurbey Camii’nde incelemede bulunan Demircan, daha sonra Alaaddin Cami, Vakıf İşhanı, Ak Medrese, Bedesten, Niğde Kalesi, Bor Hamamı ve Kemerhisar Su Kemerleri’nde incelemelerde bulundu.

Demircan, Niğde’nin kültür ve turizm perspektifinde iyi bir geleceğin beklediğini kaydetti. Kentin medeniyet, kültür ve tarih şehri olduğuna dikkat çeken Demircan, “Hükümetimiz tarafından Niğde’de yürütülen çok güzel projeler var. Kentsel dönüşüm, restorasyon projeleri bunların başında geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden yürüttüğümüz bazı restorasyon çalışmalarımız var. Kütüphaneyle ilgili yaklaşımlarımız var ama merkezdeki dönüşüm aynı zamanda, yıpranmış kent topluluklarının yenilenmesiyle ilgili bir proje. Burada el ele, kol kola, hükümetimizle birlikte işleri yerinde görmek ve vereceğimiz katkıyı hissetmek üzere geldik. Emeği geçen valimize, belediye başkanımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Yakından bu projeleri görme değerlendirme yapacağımız katkıların notlarını almak üzere buradayız. Niğde’yi, özellikle kültür ve turizm perspektifinde iyi bir gelecek bekliyor” dedi.

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