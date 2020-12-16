Olcay DÜZGÜN- Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de 1948 yılından bu yana kazı çalışmalarının sürdüğü 6 bin yıllık Kayseri Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri’nde bu yıl yeni bilgilere ulaşıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, “Bu sene yaptığımız çalışmalarda Kültepe’de ciddi bir krallık ve otoritenin varlığını tespit ettik” dedi.

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ile höyüğü saran Karum’dan oluşan Kültepe Ören Yeri’nde yönetim binaları, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan ören yerinde kazı ve restorasyon çalışmaları, 1948 yılından bu yana devam ediyor. Önemli tarihi eserlerin elde edildiği kazı çalışmalarında son olarak yaklaşık 4 bin 200 yıllık olduğu belirlenen Suriye şişesi bulundu.

‘CİDDİ BİR KRALLIK VE OTORİTENİN VARLIĞINI TESPİT ETTİK’

Bu yıl yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, “Bu seneki kazılarımızda aslında birden fazla güzel sonuç var. Bizim Kültepe’de daha önceki kazılarda kalkolitik (bakır çağı) dönem dediğimiz, günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine tarihlenen tabakalar kısmen keşfedilmişti. Ama bu sene sürpriz bir şekilde aslında direkt olarak aradığımız yerde değil de Kültepe’nin tam ortasındaki Varşama Sarayı’nın hemen altında kalkolitik döneme ait tabakalar tespit edebildik. Bu aslında Orta Anadolu içinde sürpriz bir gelişmedir. Diğer taraftan Kültepe’ye, özellikle Asurlu tüccarların gelmeye başladığı 4 bin yıl öncesinde önem kazanmış bir şehir diyebilirdik. Ancak bu sene yaptığımız çalışmalarda bu tüccarların gelmesinden önceki dönemde Kültepe’de ciddi bir krallık ve otoritenin varlığını tespit ettik. Daha önceki yıllarda da yaptığımız çalışmalarda bizim büyük anıtsal yapılar burada keşfedilmişti. Bunlar burada güçlü bir iradenin varlığını bize göstermekteydi. Bu sene yaptığımız çalışmalarda bu yapılar sınırlı bir dönemde değil ama yaklaşık 500 yıl boyunca üst üste yapılmış anıtsal yapılarla Anadolu’nun tarih öncesinde ve özelliklede Kültepe’nin çok gelişmiş bir idareye sahip olduğunu gördük” diye konuştu.

‘ANADOLU’NU O DÖNEMDE GELİŞMİŞLİK İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜK’

Kazı çalışmalarında önemli eserler bulduklarını kaydeden Kulakoğlu, “Özellikle bizim 11 B katı dediğimiz eski tunç çağının sonlarına doğru yani günümüzden 4 bin 200 yıl öncesine tarihlenen yapılarda dini ya da tapınım araçları diyebileceğimiz eserleri bulduk. Heykeller, idoller, figürler bulduk. Bunlar bu yapının karakterini göstermesi açısından önemli oldu. Bu yapı tapınak olsa gerek. Bunlarla birlikte bu tabakaların erken dönemlerine ait yani günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine ait yapılarda, yine Anadolu’nun o dönemde gerçekten büyük bir gelişmişlik içinde olduğunu gördük. Kültepe çok büyük bir merkez” ifadelerini kullandı.

4 BİN 200 YILLIK SURİYE ŞİŞESİ BULUNDU

Kazı çalışmalarında Suriye şişesi bulduklarını söyleyen Prof. Dr. Kulakoğlu, “Bu Suriye şişesi oluyor. Bu sıvı bir şeylerin kullanıldığı şişe. Yağ ya da parfüm şişesi olabilir. Çünkü ağzı çok küçük. Bu içmek için yapılmış bir şişe değil. Bu yaklaşık 4 bin 200 yıllık bir şişe oluyor. Bu şişeler Suriye’de çok yaygın olarak kullanılıyor. Ancak Kültepe’de bulunan bu şişelerin sayısı Anadolu’da bulunanlardan daha fazla. Bizim açımızdan tarihlendirme için önemli” dedi.

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