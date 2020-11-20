Kültepe Kazı Başkanı Kulakoğlu: 2022, Kültepe Kaniş Yılı olmalı

Yasin DALKILIÇ- Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’de, Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri’nde 1948 yılından bu yana yapılan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, “Kültepe her şeyden önce Anadolu tarihinin başladığı yer. 2022, Kültepe Kaniş Yılı olmalı” dedi.

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran Karum’dan oluşan Kültepe Ören Yeri’nde yönetim binaları, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan ören yerinde kazı ve restorasyon çalışmaları, 1948 yılından bu yana devam ediyor.

‘ANADOLU İNSANI İLK BURADA OKUMAYI YAZMAYI ÖĞRENMİŞ’

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren, Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, “2022 yılının Kültepe Kaniş yılı ilan edilmesi için çalışmalar yürütülüyor. 2022 yılının Kültepe Kaniş yılı ilan edilmesi için yapılan çalışma çok olumlu bir çalışmadır. Sadece Kültepe ve Kayseri için değil ülkemiz için de önemli bir çalışma. Umarım olumlu sonuçlanır. 2022-2023 değil Kültepe bütün yılları hak ediyor. Diğer merkezlere bakıldığında hepsinin ayrı ayrı özelliği var; ama bu özelliklerin birçoğunu sadece Kültepe üstünde barındırabiliyor. Kültepe her şeyden önce Anadolu tarihinin başladığı yer. Diğer eserleri, buluntuları bir kenara bırakın. Anadolu insanı ilk kez burada okumayı yazmayı öğrenmiş. Kültepe 2022-2023’ü de hak ediyor, 2030’u da hak ediyor. Sadece bu yıl ilan etmekle yeterli olmayacaktır. Kültepe 70 yılı aşkın zamandır kazılıyor. Bundan sonra da en az 5 bin sene daha kazılar devam edecek. Bizim Kültepe’deki çalışmalarımız bitmeyecek” diye konuştu.

‘ZİYARETÇİ MERKEZİ PROJESİ TAMAMLANDI’

Kültepe ören yerine ziyaretçi kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kulakoğlu, “Bu sene pandemi nedeniyle çok kısıtlı şartlarda çalışabildik. Buna rağmen çeşitli projelerle bu seneyi iyi değerlendirdik diye düşünüyorum. Kültepe’ye gelen bir ziyaretçinin bilgi edinebileceği ziyaretçi merkezinin projesi tamamlandı, son aşamasında kurula gitmek üzere. Ondan sonra gelen ziyaretçileri doyuracak şekilde bir mini müze şeklinde ziyaretçi merkezi olacak. 2021 yılında turizm sezonu başında açarız, diye tahmin ediyorum” dedi.

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