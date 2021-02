Külliye’deki atıklar geri dönüştürülerek sokak hayvanlarına ‘yuva’ oldu

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ Projesi kapsamında Külleyedeki atık malzemeler, sokak hayvanlarına yuva oldu. Projenin ekonomiye katkısına değinen Emine Erdğan, “Sadece inşaat atıklarının değil, her türlü atığın dönüşebileceğine, Türkiye ekonomisine de büyük katkısı olacağına inanıyorum. İnşallah halkımız da buna destek verir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ Projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çıkan inşaat, ağaç budama ve peyzaj atıkları, Külliye personellerinden oluşan gönüllüler tarafından geri dönüştürülerek, sokak hayvanları için kulübe haline getirildi.

‘ERDOĞAN, SAHİPLENDİĞİ LEBLEBİ İLE KULÜBELERİ İNCELEDİ’

Atıklardan yapılan kulübeler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bahçesinde Emine Erdoğan’ın katıldığı etkinlikle, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emine Erdoğan, sahiplendiği ‘Leblebi’ isimli köpekle kulübeleri inceledi.

Kulübelerin kalite ve kontrollerini Leblebi’ye yaptırdıklarını dile getiren Emine Erdoğan, “Eğer o beğenirse, arkadaşları da beğenir mutlaka” diye konuştu. Erdoğan, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürü Durmuş Genç’ten yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

‘TÜRKİYE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKISI OLACAĞINA İNANIYORUM’

Leblebi’nin ayağının uğurlu geldiğini ifade eden Emine Erdoğan, yapılan kulübelerin Sıfır Atık kapsamındaki önemine dikkat çekti. Atıkların değerlendirilmesi konusundaki hassasiyetini dile getiren Erdoğan, “Sadece inşaat atıklarının değil, her türlü atığın dönüşebileceğine, Türkiye ekonomisine de büyük katkısı olacağına inanıyorum. İnşallah halkımız da buna destek verir” dedi.

Leblebi ile olan iletişimi hakkkında da bilgi veren Emine Erdoğan, “Zaman zaman özlediğimiz de yanına gidiyoruz ya da evin önüne getiriyoruz. Hayvan sevgisi sonradan oluşabilir mi bunu bilmiyorum. Çünkü ben bahçeli bir evde büyüdüm. Zaman zaman her türlü hayvan girdi bahçemize, tavuk, ördek, kaz, tavşan, koyun, kuzu aklınıza gelecek ne varsa… Kediler zaten evimizin kralıydı, fareler de o zamanlar çok vardı, onları yakalarlardı” ifadelerini kullandı. Kedilere kolunu yastık yaptığını ve birlikte uyuduklarını da anlatan Emine Erdoğan, “Dolayısıyla o zamandan gelme bir hayvan sevgimiz var. Birçok insanın da var” ifadesini kullandı.

‘PETSHOPLARDAN DEĞİL, BARINAKLARDAN ALINAN HAYVANLAR SAHİPLENİLSİN’

Emine Erdoğan, Yedikule Hayvan Barınağını ziyaret ederek, Leblebi ile tanışma hikayelerini şöyle anlattı:

“Orada bir sürü hayvanla tanıştık. Ama Leblebi’nin gözleri beni celp etti. Böyle ameliyat geçirmiş, mağduriyet yaşaması, doğrusu vicdanları sızlattı. Bilhassa onun için bunu istedim. Halkımıza da rica ediyorum, gidip petshoplardan değil, böyle barınaklardan alırlarsa çok daha iyi olur.”

Emine Erdoğan, barınaklardan temelli hayvan sahiplenmek istemeyenlerin de gün içinde ya da hafta sonları hayvanları alıp bırakabileceklerini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Leblebi ile sık sık değil ama ara sıra bir araya geldiğini söyledi.

Emine Erdoğan, medyaya yansıyan hayvanlara yönelik şiddet haberlerine ilişkin olarak da “Aklım almıyor, hayvana nasıl zarar verebilir bir insan. Hiçbir şeye zarar vermemesi lazım insanların ne doğaya ne insana ne hayvanlara ne diyeceğimi bilemiyorum bu konuda, gerçekten çok vahim bir durum, ruh sağlığı bozuk insanlar ancak yapabilir bunu, tedavi olmaları gerekir diye düşünüyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI