Kulaklık kullanımında nelere dikkat edilmeli?

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Kulaklıklardan çıkan sesin çok yüksek olmaması halinde kulağa zarar verme durumunun olmadığını kaydeden uzmanlar, akustik ve yüksek sese bağlı travmanın 4 bin Hertz gibi çok yüksek desibellerde meydana geldiğini ifade ediyor.

Silah patlaması ve uçak kalkış sesi gibi gürültülü durumların akustik travmalara yol açtığını belirten KBB Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi, bu sesler oluşurken işitme kaybını engellemek için kulaklık kullanılmasını tavsiye ediyor. Op. Dr. K. Ali Rahimi, çocuklarda yumuşak başlıklı kulaklık kullanılmasını ve kulakta mantar enfeksiyonu var ise kulaklığın başka kişilerle paylaşılmamasını öneriyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi, yüksek sese bağlı işitme kayıpları ve kulaklık kullanımı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı

Normal sınırdaki ses işitme kaybı yaratmıyor

Kulaklık olarak adlandırılan aletin aslında basit bir hoparlör olduğunu belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Ali Rahimi, “Bu hoparlörden çıkan ses çok yüksek değil ise kulağa zarar verme durumu yoktur. Akustik travma ve yüksek sese bağlı travma çok yüksek desibellerde meydana geliyor. İnsanlar o sese tahammül edemez ve o kadar yüksek seste müzik dinleyemez. Bu yüzden yüksek sesle müzik dinlemek normal sınırlar içerisinde herhangi bir işitme kaybına yol açamaz. İşitme kaybına neden olabilecek yüksek gürültüler akustik travmaya yol açar. Bu akustik travmalara maruz kalınan durumlar; silah patlamaları, uçak kalkış sesi ya da gürültülü demir çelik fabrikalarında çalışılmasıdır. Maruz kalınan durumlar meydana gelirken sesi kesen kulaklıklar kullanılırsa işitme kaybı engellenebilir” dedi.

Çocuklarda yumuşak başlıklı kulaklık tercih edilmeli

Çocuklarda kulak şekline bağlı olarak ve çene eklemine zarar vermeyecek şekilde kulaklık kullanılabileceğini söyleyen KBB Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Ancak kulaklık kullanımı çocukların dış kulak oluşumu tamamlandıktan sonra gerçekleşirse daha sağlıklı olacaktır. Kulak sağlığı için kablosuz ya da kablolu fark etmiyor. Bu kulaklıkların sağlık açısından ciddi hastalıkları beraberinde getirdiği bu zaman kadar belirtilmedi. Ancak dış kulak duvarının ön duvarı çene eklemi olduğu için çene hareketlerini kısıtlayacak ya da ona zarar verecek kulaklıklar kullanılmaması, mümkünse daha yumuşak başlıklı kulaklıkların tercih edilmesi daha faydalı olacaktır” diye konuştu.

Kulaklık dış kulak yolu akıntısını bozuyor

KBB Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi, sadece 4 bin Hertz’de işitme kaybı görülebileceğini ancak çok fazla kullanılan bir frekans olmadığını söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu yüzden yüksek gürültüye bağlı frekans kaybına maruz kalan kişilerde ilerleyen yaşlarda çınlama problemi görülüyor. Takılan kulaklıklar dış kulak yolunun akıntısını bozuyor. Böylece kulak kiri rahat bir şekilde dışarıya doğru akamayıp içeride birikiyor. Ancak bundan daha tehlikeli olan kulak çubuklarının kullanımıdır. Kulaklığa bağlı kulak kiri kendini dışarı atamaz ve tıkanırsa bir kulak burun boğaz uzmanına muayene olmanız gerekir. Kulaklık kullanımında en çok dikkat edilmesi gereken durum mantar enfeksiyonudur. Mantar enfeksiyonu kulaklığa bulaşmış ise kulaklığı başka kimse kullanmamalı. Kulak kepçesini kapatan, kanalı kapatmayan kulaklıklar kullanılabilir.”