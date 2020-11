Kulaklı orman baykuşları, köyün ekolojik dengesini sağlıyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’ın Darıhüyük köyünde 4 yıl önce sadece 4 olan, zamanla 200’e kadar yükselen kulaklı orman baykuşları, tarlalardaki fareleri yedikleri için köyün ekolojik dengesine katkı sağlıyor. Köylülerin beslemeye çalıştığı baykuşlar, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.

Genellikle ormanları yaşam alanı olarak seçen, dünyanın bazı bölgelerinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olan kulaklı orman baykuşları, güvenli hissettiği bölgeleri yaşam alanı olarak seçiyor. Darıhüyük köyünü tercih eden baykuşların sayısı da her geçen gün artırıyor. Köyde oturan doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, 4 yıl önce cami avlusunda 4 baykuş gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

”Baykuşların bir cami avlusundaki ağacın üzerindeki hallerini gördüm. Baykuşların kış mevsiminde yiyecek aramak için başka yerlere gideceğini bildiğimden dolayı onları tavuk ciğeriyle besledim. Sayıları gün geçtikçe arttı. Şu anda köyümüzde evlerin önündeki ağaçlarda mutlaka kulaklı orman baykuşunu görebilirsiniz. 6 gün önce yaptığım sayımda 200’e yakın kulaklı orman baykuşu olduğunu belirledim. Türkiye popülasyonunu düşündüğümüzde, bir köyde bulunabilecek en büyük rakam. Bu anlamda gerçekten çok önemli. Belki Türkiye’de bu kadar baykuşun bir arada olduğu başka bir yer yoktur. 2-3 ağacın üzerinde 200 tane baykuşu aynı anda görmek inanılmaz mutluluk verici bir olay.”

‘BAYKUŞLAR KÖYÜMÜZE UĞUR GETİRDİ’

Baykuşların en önemli özelliğinin kemirgenlerle beslenmek olduğunu belirten Tunç, “Daha çok bölgedeki tarla fareleriyle besleniyorlar. Şu anda tünedikleri ağacın altındayız. Yerde gördüğümüz kalıntıların tümü farelerin atığı. Bizim köyde çokça fare vardı. Kedilerde farelere karşı yetersiz kalıyordu. Baykuşlar geldikten sonra tarlalarda fareler çok azalmaya başladı. Bilindiği gibi kırsal köylerde ve kırsal kesimlerde baykuşlar uğursuz hayvan olarak bilinir. Aslında baykuş uğursuz değil, gerçekten uğurlu bir hayvandır. Geldiği yere bereket getirdiğine de inanıyorum. Sonuçta burada doğanın ekolojik dengesini sağladı. Eğer burada baykuşlar olmaz ise farelerin tekrar sayısı inanılmaz şekilde artacaktır. Bu baykuşlar, bizim için inanılmaz değerliler.” dedi.

Baykuşları gözlemleyip, fotoğraflamak için gelen Mustafa Kuş, ”Ankara’dan Ahmet ve eşi Oya Kirazoğlu ile birlikte 1 gün boyunca kulaklı baykuşları gözlemledik. Türkiye’de birkaç baykuş çeşidi var. Aksaray’ın Darıhüyük köyünde bir ağaçta yaklaşık 200 kulaklı orman baykuşu olduğunu duyunca, hemen buraya geldim. Uzun yıllardır kuş fotoğrafı çekiyorum. Baykuş çekimleri için birçok yere gittim; fakat en fazla bir dalda 2 baykuş görmüştüm. Burada şu an inanılmaz bir baykuş popülasyonu var. Çok mutlu oldum ve gerçekten uçarken ve ağaçta çok güzel fotoğraflar yakaladım” diye konuştu.

BAYKUŞLARIN GÖNÜLLÜ KORUYUCULUĞUNU YAPIYOR

Evinin önünde ağaçtaki baykuşları besleyen ve onlara ‘fındıklarım’ diye hitap eden Ayşe Kara (70), şunları söyledi:

”Burada her gün onlara yem ve su veriyorum. Torunlarım onları kovalıyor. Ben de onları uyarıyorum ve yapmayın diyerek günah olduğunu söylüyorum. Burada dalda yuva yaptılar ve duruyorlar. Bize hiçbir zararları yok. Ben bunların köyde gönüllü koruyuculuğunu yapıyorum. Bunların kulakları ve gözleri çok güzel, Allah’ım çok güzel yaratmış. Bu kuşlar sürekli bana bakar, benim küçük torunum elini çırpınca, hemen uçarlar ve bir müddet sonra geri gelirler. Bunlar benim en büyük misafirlerim’.’

​FOTOĞRAFLI